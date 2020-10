Ligue 2 : Frapper en premier afin de mettre les chances de son côté pour l'ASNL

La seule victoire nancéienne de la saison (0-2 au Paris FC) a été obtenue lorsque l'ASNL a ouvert la marque en premier. Quand l'adversaire ouvre les hostilités, au mieux c'est un match nul, comme ce fut le cas à Pau.

C'est une carence nancéienne de ce début de saison, les rouge et blanc laissent souvent filer quelques belles opportunités et au final c'est souvent l'équipe en face qui en profite "Derrière, on a tendance à se dire : on rate, on rate et après on a peur d'encaisser un but" admet l'ailier Dorian Bertrand.

Un phénomène qu'il faudra absolument inverser ce samedi pour espérer, enfin, décrocher la première victoire de la saison à Marcel Picot et tenter ainsi de lancer une série pour quitter le bas de tableau et cette 16è place actuelle.

Un adversaire opportuniste

Si l'ASNL n'arrive pas à saisir les opportunités en premier, elle pourrait s'en mordre les doigts ce samedi car Dunkerque a tout pour embêter les nancéiens. C'est une équipe en forme (3 victoires en 6 matchs) et donc plutôt confiante et puis surtout elle excelle dans le réalisme.

En effet, même si sur certains matchs elle a concédé pas mal d'occasions, l'équipe nordiste a su souvent faire preuve de solidité et emporter finalement la mise comme face à Toulouse,Valenciennes ou Guingamp avec des succès 1-0.

Pour autant, Dunkerque semble aussi avoir des difficultés à voyager car les hommes de Fabien Mercadal se sont inclinés lors de leurs 2 derniers déplacements à Rodez et à Ajaccio.

Des retours importants

Pour éviter ce piège, l'ASNL pourra compter sur le retour d'éléments de stabilité de l'équipe comme les défenseurs Saliou Ciss ou Ernest Seka (suspendus à Pau), mais aussi du gardien Baptiste Valette (revenu de blessure). Au milieu Edmond Akichi en revanche est suspendu après son expulsion à Pau et puis l'attaquant Vinny Triboulet, en manque de réussite, n'est pas dans le groupe.

Le groupe retenu par Jean-Louis Garcia face à Dunkerque - ASNL

ASNL-Dunkerque, 7è journée de Ligue 2 c'est à vivre dès 18H30 avec l'avant match sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr.