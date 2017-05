Ligue 2 : Frédéric Gueguen reprend en main les gardiens du Havre AC

Le HAC a officialisé, ce mardi, le retour de Frédéric Gueguen comme entraîneur des gardiens au sein du groupe pro. Le staff est désormais au complet, pour la saison prochaine.

Ils seront donc cinq autour d'Oswald Tanchot et seront liés au club jusqu'en juin 2019. Dans le détail, Lilian Nalis (adjoint) et Christophe Neves (préparateur physique) ont tous les deux prolongés de deux ans. Steeven Mandin (préparayeur athlétique) était lié au club jusqu'en juin 2018 et a prolongé d'un an. En remplacement de François Seguin, qui n'a pas été prolongé, Frédéric Gueguen signe pour sa part son retour au HAC entant qu'entraîneur des gardiens. Par ailleurs, Oswald Tanchot s'attache aussi les services d'un nouvel analyste vidéo, en la personne de Romain Héquet. Ce dernier, normand d'origine, officie actuellement au FC Sion (Suisse) où évoluait d'ailleurs l'attaquant havrais Ebenezer Assifuah en début de saison. Il est aussi passé par l'US Quevilly et le Sporting Club de Bastia.

Frédéric Gueguen, un revenant

Après Franck Sale (futur directeur du recrutement au centre de formation) et Thierry Uvenard (futur entraîneur des féminines), le HAC rapatrie un troisième nom. Agé de 46 ans, Frédéric Gueguen a déjà occupé le poste d'entraîneur des gardiens au sein du Havre AC entre 2009 et 2013, dans un staff piloté à l'époque par le coach Cédric Daury puis par Erick Mombaerts. Gueguen et Daury avaient d'ailleurs travaillé ensemble quelques années avant, du côté de la Berrichonne de Châteauroux. Son contrat non renouvelé avec le club doyen, Frédéric Guéguen avait ensuite fait ses valises puis était devenu entraîneur lui-même, à l'US Saran, club de DH près d'Orléans. En tant que joueur, le brestois d'origine a porté les couleurs de sa ville, mais aussi de Laval, de Grenoble, de Niort, du FC Rouen et de Châteauroux, club avec lequel il a évolué une saison en première division.