Ligue 2. Fringant voyageur, Le Havre vient se relancer à Orléans

Le Havre joue loin du stade Océane ce vendredi, et ce n'est pas forcément plus mal pour lui. Sur la pelouse d'Orléans, la troupe de Paul Le Guen va essayer de rattraper sa petite sortie de route du week end dernier face au Paris FC (0-0).

Un style de jeu à étoffer

Sans Gueye, suspendu, les Havrais se frottent à un nouveau mal classé. L'occasion de renouer avec la victoire même si, comme l'a rappelé Eric Ebimbe en conférence de presse "Il faut faire attention car en Ligue 2, tout le monde peut battre tout le monde".

Derrière cette phrase assez convenue, les Ciel et Marine savent qu'ils ne partent pas gagnants d'avance face à des blocs plus prudents. Mais Orléans, a besoin de prendre quelques risques, après avoir perdu ses trois premiers matchs de la saison à la maison. Paul Le Guen donne donc la marche à suivre :

On va essayer d'attaquer car c'est notre façon de faire. Mais attention, on ne doit pas laisser Orléans prendre confiance. Nous devons être entreprenant. Car Orléans symbolise bien la L2. C'est dur, et il faudra être vigilant."

Une ambition comprise par les joueurs comme Ebimbe : "On sait qu'on est plus performant à l'extérieur. Tous les points sont bons à prendre. On sait que les équipes nous craignent, donc certains défendent. Mais on ne change pas notre tactique."

Le jeu direct, les contre-attaques, sont des atouts qui se prêtent bien aux matchs à l'extérieur. Le HAC cherchera encore à user de ce registre, tout en étant conscient "de devoir être plus créatif dans les 30 derniers mètres", selon Paul Le Guen.

Une marge de progression qui achèverait de transformer Le Havre en très morceau du championnat.

Ligue 2. J8. Orléans - Le Havre.

Vendredi 20 septembre à 20h au stade de la Source. Prise d'antenne dès 19h45 sur France Bleu Normandie. Réagissez sur Twitter avec le hashtag #BleuHac

Le groupe havrais :

Gorgelin, Fofana - Bese, Mayembo, Camara, Meras, Ersoy, W.Coulibaly - Bonnet, Fontaine, Ben Mohamed, Dina-Ebimbe, Youga, Basque - Assifuah, Kadewere, Thiaré, Bazile.