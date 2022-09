Ligue 2 : Gaëtan Poussin prolonge son contrat aux Girondins de Bordeaux

Ce n'était pas forcément le dénouement le plus attendu de ces dernières semaines. Mais, parfois, il y a des rebondissements, encore plus en période de mercato. Gaëtan Poussin a en effet prolongé son contrat avec les Girondins de Bordeaux ces derniers jours. Une prolongation de deux ans qui lie le jeune gardien et le club jusqu'en juin 2025.

A l'instar de Josh Maja, Gaëtan Poussin a accepté de faire un effort important sur son salaire pour signer ce nouveau bail avec les Marine et Blanc. Une diminution de 30% de celui-ci qui a aussi permis au club d'enregistrer l'arrivée de certaines recrues cet été. Poussé vers la sortie par David Guion, qui avait réclamé l'arrivée d'un nouveau gardien dès la fin de saison dernière (le club avait choisi Jonas Lössl avant que le Danois ne soit retenu par Midtjylland), le portier de 23 ans a fini par convaincre tout le monde de le maintenir en tant que numéro 1 avec notamment cinq clean-sheet en six matchs.

Le club ferme la porte à Elis

C'était la dernière incertitude du mercato bordelais. Alberth Elis allait-il quitter le club ? Finalement, l'attaquant hondurien sera bien girondin encore quelques mois. Ce jeudi, la direction a refusé trois nouvelles offres pour son joueur. Une améliorée du club espagnol de Valladolid et deux venant de Grèce (Olympiakos et Panathinaïkós). Les Girondins, qui avait fixé la barre à 10 millions d'euros, étaient prêts à descendre à 8 millions d'euros mais aucun club ne s'est aligné sur cette demande. "Il va maintenant falloir lui remettre la tête complètement à l'endroit car les dernières semaines n'ont pas été évidentes mais Alberth (Elis) ne posera pas de problème", laisse entendre un dirigeant.

Baysse ambassadeur... Koscielny vers la sortie ?

Finalement, le club a réussi à enregistrer pas moins de 23 départs cet été. Il a largement diminué sa masse salariale. Pour alléger celle-ci, les Girondins ont également trouvé un accord de principe avec Paul Baysse pour mettre fin à son contrat de joueur afin qu'il débute plus tôt que prévue sa reconversion au sein du club. Dans un premier temps, il sera ambassadeur du club comme un certain Laurent Koscielny. Ensuite, s'il passe ses diplômes pour devenir éducateur comme c'était prévu dans son contrat de reconversion, il pourrait intégrer le centre de formation.

Un départ définitif des Girondins de Bordeaux est aussi une possibilité. C'est d'ailleurs la tendance pour Laurent Koscielny. L'ancien défenseur international et le club espèrent rapidement trouver un accord financier pour définitivement se séparer.