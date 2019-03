Ligue 2 : gare au relâchement pour l'ASNL avant la réception de Lorient

Après trois victoires de suite, l'AS Nancy Lorraine reçoit un candidat à la montée, Lorient, troisième, qui reste sur une gifle à domicile. La bête est blessée, et l'ASNL prévenue.

Nancy, France

L'AS Nancy Lorraine est-elle capable de gagner pour la quatrième fois de suite ce vendredi soir face à Lorient ? Lancée dans une série inédite de trois succès, l'équipe d'Alain Perrin, sortie de la zone rouge, reçoit des Lorientais, installés sur la troisième marche du podium, et giflés à domicile par Orléans (1-3). Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h45 sur Francebleu.fr uniquement.

Des Lorientais revanchards

Une défaite bretonne loin d'être anecdotique selon Wilfried Moimbé-Tahrat, le défenseur nancéien, alors que Lorient affrontera ensuite Brest et Metz, les deux premiers de Ligue 2 :

"Pour les gros du championnat, perdre à domicile, ce n'est vraiment pas bon. Ils ne viennent pas faire match nul. Ils vont être très revanchards [...] C'est un match que j'attends avec impatience parce que c'est un gros du championnat. En tant que compétiteur, j'aime bien me jauger."

L'exemple du PSG

Les joueurs se sentent capables de battre n'importe qui à l'heure actuelle. Un sentiment nouveau mais attention à ne pas pêcher par excès de confiance. C'était le message cette semaine de l'entraîneur de l'ASNL, Alain Perrin, qui s'est servie de l'élimination du PSG en Ligue des Champions pour sensibiliser ses joueurs :

Attention à ne pas se relâcher explique l'entraîneur de l' @asnlofficiel Alain Perrin. La désillusion du @PSG_inside est un exemple parfait #Fbsportpic.twitter.com/R4jj0Ikhfw — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) March 7, 2019

"Ils ont mis un peu moins de coeur dans ce match qu'à l'aller. Si on n'est pas collectivement dans la préparation, l'investissement , on ne sait pas comment ça va venir mais on donne la possibilité que l'accident arrive [...]Dans chaque victoire, il y a le germe de la prochaine défaite."

L'AS Nancy Lorraine a très peu de marge, Alain Perrin a prévenu toute la semaine. Est-ce que ce sera suffisant ? Réponse à partir de 20 heures sur la pelouse de Marcel-Picot.