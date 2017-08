Ligue 2 | Gautier Larsonneur à la barre du Stade Brestois contre le Gazélec Ajaccio

Le Stade Brestois accueille le Gazélec Ajaccio, pour la troisième journée de Ligue 2. Les Ty Zefs espèrent bien débloquer leur compteur de points, malgré des absences et des blessures toujours aussi nombreuses. Dans les buts, Gautier Larsonneur jouera le premier match de sa carrière, en Ligue 2.

Ce vendredi, Gautier Larsonneur va vivre sa deuxième première. Mardi, pour sa première avec les pros, le gardien de but brestois a fait son travail contre le Paris FC, et on ne peut clairement pas lui imputer l'élimination de la coupe de la Ligue puisqu'il a réalisé un clean sheet, puis détourné deux tirs aux buts.

Mais ce soir, contre le Gazélec Ajaccio, ce sera autre chose. Larsonneur va découvrir le championnat. Le Blé et le public tout acquis à sa cause. Un moment d'émotion que le néo-pro de 20 ans... dont dix au Stade Brestois... va devoir gérer.

Gautier Larsonneur : "Jouer à Le Blé pour un jeune du centre de formation, c'est quelque chose. Mais je le prends comme si c'était le même match que mardi. Mardi, c'était aussi important pour moi. Il fallait bien l'aborder, prendre confiance. Tout le monde a tout fait pour que ça se passe bien. On n'a pas pris de but, ça veut dire que tout le monde était concerné."

Pour Furlan, il n'est pas "dans la situation la plus difficile"

Fabri claqué et absent pour de longues semaines, son successeur toujours pas arrivé, le fils de pêcheur du Conquet est lancé dans le grand bain par Jean-Marc Furlan, à un poste que l'entraîneur considère comme faisant partie de la "colonne vertébrale de l'équipe."

Jean-Marc Furlan : "Il n'est pas dans la position la plus difficile. Quand ce sera plus compliqué, c'est quand il aura 30-40 matches de championnat. Et qu'il devra confirmer sa place. Je l'ai vécu ça. Là, c'est compliqué. Pas quand on en est à deux. Ce soir, personne ne lui reprochera rien : ni son coach, ni son public."

Larsonneur parviendra-t-il a rassurer, ce que Fabri n'a pas fait lors des deux premières journées de championnat ? Au moins, il aura devant lui la charnière type, compte tenu de l'absence de Zakaria Diallo, puisque Weber fera son retour de suspension.

Sous contrat pro pour trois saisons

Gautier Larsonneur s'était révélé en étant sélectionné en équipe de France U18, puis lors du parcours brestois en coupe Gambardella, en 2016. Gravement blessé au point d'être plâtré il y a deux ans, le natif de Saint-Renan a signé son premier contrat pro (trois saisons) cet été.