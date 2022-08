Ligue 2 : Encore muet Grenoble concède le nul à Annecy

Amine Sbaï et le GF38 disputaient samedi à Annecy le premier "derby" de la saison

Grenoble et Annecy se sont séparé sur un match nul 0-0 samedi dans le premier "derby" entre les deux équipes dans le mode pro depuis 1992 ( les deux équipes s'étaient aussi retrouvées en CFA et en Coupe de France en 2016-2017)

Escortés en haute-Savoie par près de 500 supporters, les Grenoblois ont d'abord fait face à une équipe d'Annecy agressive dans les premières minutes, avant de prendre le dessus et de se créer plusieurs belles situations en fin de première mi-temps, avec notamment l'ailier Bamba très remuant sur son côté droit. Mais comme depuis le début de la saison (1 but marqué sur les 4 premiers matchs) Grenoble ne parvient à conclure et regagne les vestiaires sur le score de 0-0.

Brice Maubleu préserve le nul en deuxième mi-temps

En début de deuxième mi-temps le GF38 doit compter sur son gardien Brice Maubleu pour ne pas voir ses voisins Haut-Savoyards ouvrir le score. Auteur d'un arrêt miraculeux devant Alexy Bosetti à la 56e, le portier isérois est encore décisif à la 62e et s'impose devant Sahi.

Usées physiquement dans les dernières minutes, les deux équipes enchainent les imprécisions, pour finalement se séparer sur un 0-0, le deuxième de la semaine pour le GF38 après celui contre Bordeaux lundi.

Avec un but en 5 matchs, Grenoble est la pire attaque de Ligue 2, avec 6 points les Grenoblois sont aussi 15e du classement avant de recevoir Nîmes mardi (21h).