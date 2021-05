Ligue 2 : Le GF38 se rapproche des barrages après son nul à Auxerre

Une confrontation directe entre deux candidats aux barrages, à deux journées de la fin de la saison. Ce match à Auxerre avait tout d'une finale, et si le GF38 ne s'est pas imposé, il s'est grandement rapproché de la qualification grâce a son match nul 1-1.

Malgré deux récents revers, contre les deux premiers du classement, c'est Grenoble qui débute le mieux face à des Auxerrois très fébriles à l'image de la mésentente entre le défenseur central Jubal et son gardien Leon. Le premier trompe le second d'une anodine tête en retrait, c'est cadeau pour le GF38 qui ouvre le score dès la 3ème minute, et qui va même avoir plusieurs autres situation dans les minutes qui suivent, sans toutefois faire le break. L'AJA va finir par se remettre les idées en place et va même égaliser à la 39ème par l'inévitable Le Bihan, auteur de son 19ème but de la saison.

Brice Maubleu héro de la 97ème minute

Dès les premières secondes de la deuxième mi-temps, Willy Semedo peut redonner l'avantage aux Grenoblois mais sa volée est repoussée par la transversale. Plus les minutes passent plus cette rencontre, décisive pour les deux clubs, devient irrespirable. Encore plus dans les arrêts de jeu quand l'arbitre Monsieur Thual siffle un penalty généreux pour Auxerre. Mais Brice Maubleu détourne la frappe de Hein, tout juste revenu dans l'équipe après une longue blessure, et déjà auteur d'un arrêt sur penalty à l'aller, le capitaine grenoblois est le héro de cette fin de match et permet à Grenoble de conserver un point très important. Lors de la dernière journée samedi prochain le GF38, toujours 4ème de Ligue 2, aura besoin d'un point contre Rodez pour définitivement valider son billet pour les barrages.

Dans les autres rencontres de cette 37ème journée, Troyes s'est assuré du titre et de la montée en Ligue 1 grâce à sa victoire 2-0 contre Dunkerque.