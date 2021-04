Ligue 2 : le GF38 s'en sort avec un match nul à Dunkerque

Lancé dans un haletant sprint final qui pourrait le mener en Ligue 1, le GF38 a samedi concédé le match nul 1-1 à Dunkerque, en jouant une grande partie de la deuxième mi-temps à 9 contre 11.

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les Grenoblois qui ont ouvert le score à la 26e minute par Achille Anani après un beau mouvement. Mais comme souvent ces dernières semaines, Grenoble fut trop vite rejoint, Huysman égalisant pour Dunkerque à la 33é.

Grenoble voit rouge en deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, le GF38 va perdre le nord, en prenant coup sur coup deux cartons rouges. Mamadou Diallo sort d'abord pour un deuxième jaune, et dans la foulée Monsieur Palhies expulse Jérôme Mombris pour protestation. À 9 contre 11, Grenoble n'a plus eu le choix et a dû s’arc-bouter en défense. Le gardien Esteban Salles, pas vraiment heureux sur le premier but nordiste, s’est montré impérial à plusieurs reprises pour permettre aux Grenoblois de ramener un point en Isère.

Au classement, et à cinq journées de la fin de la saison, Grenoble reste 4e de Ligue 2 avec quatre points de retard sur le 2e Toulouse, et autant d'avance sur le 6e Auxerre.

