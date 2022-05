Ligue 2 : GF38 assure son maintien contre Ajaccio, et retarde la montée en Ligue 1 des Corses

Face à des Corses venus en Isère accompagnés par de nombreux supporters, et détermines à fêter la montée en Ligue 1, le GF38 a surtout fait le dos rond et ce dès le début du match. Mais plier n'est pas rompre et Grenoble va même ouvrir le score grâce à un beau coup franc direct de Loris Néry à la 39ème minute, le défenseur inscrivant la son premier but sous le maillot grenoblois.

Septième rouge de la saison

Mais en début de deuxième mi-temps la rencontre devient électrique, les accrochages et protestation se multiplient, et l'arbitre M Bernice fini par sortir un carton rouge contre le GF38 et Adrien Monfray, expulsé pour un mauvais geste. Dans la foulée ou presque Ajaccio égalise, Nouri trompant en deux temps Brice Maubleu (1-1, 64ème).

Pour Grenoble ce match nul 1-1 suffit à assurer officiellement le maintien en Ligue 2. Maintien fêté bruyamment par le Stade des Alpes au coup de sifflet final. La dernière rencontre la semaine prochaine au Paris FC sera sans enjeu pour le GF38. Ajaccio de son côté doit encore patienter pour valider sa montée en Ligue 1 et reste sous la pression d'Auxerre.