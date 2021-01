Ligue 2 : Le GF38 renoue avec la victoire contre Chambly

Même s'il s'est qualifié en milieu de semaine à Clermont au 8ème tour de la Coupe de France, le GF38 n'avait pas encore remporté de rencontre en Ligue 2 depuis le début de l'année 2021. C'est désormais chose faite après cette victoire 2 à 0 contre Chambly, ce samedi au Stade des Alpes.

Après une première demi-heure plutôt fermée, Grenoble a accéléré en fin de première période, mais sans faire la différence. Pas plus de réussite en début de seconde mi-temps, jusqu'à la 68ème minute et un superbe coup franc direct de Yoric Ravet, aux 20 mètres. Les Grenoblois mènent 1-0 et vont ensuite résister à quelques chaudes alertes sur le but de Brice Maubleu, avant de définitivement faire la différence dans le temps additionnel, grâce au 5ème but de la saison d'Achille Anani (2-0, 91ème).

Grâce à ce succès, le GF38 remonte à la 4ème place du classement de Ligue 2, avant un déplacement à Ajaccio la semaine prochaine.

La 21ème journée de Ligue 2