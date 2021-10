Ligue 2 : fin de série pour le GF38 contre Dijon

La bonne série du GF38 s'est achevée samedi soir au Stade des Alpes, où Dijon est venu s'imposer 2 buts à 1.

Face à des Dijonnais descendus cet été de Ligue 1, et en mal de points depuis le début de la saison, les footballeurs grenoblois ont d'abord eu un frisson, lorsqu'à la 17ème, Jacob trouve la transversale de Brice Maubleu sur une très belle volée. Mais Grenoble est bien dans son match et va être récompensé à la demi-heure de jeu par l'ouverture du score de Yoric Ravet. L'attaquant, de retour dans le groupe après le décès de son père il y a quelques jours, marque sur un coup franc excentré et permet au GF38 de virer en tête 1-0 à la pause.

Grenoble éteint en deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, les Bourguignons se font plus pressants et vont égaliser à la 56ème sur une belle frappe enroulée de l'entrée de la surface de Yassine Benzia. Dans la foulée il faut un arrêt reflexe de Brice Maubleu pour empêcher Dijon de prendre les devants, mais le gardien grenoblois ne peut rien à la 78ème, quand Dobre conclu de près au deuxième poteau, pour permettre au DFCO de prendre les devants, et de gérer la fin de match.

Après cette défaite Grenoble est 14ème de Ligue 2 et ira à Caen samedi prochain.

La 13ème journée de Ligue 2