Ligue 2 : le GF38 arrache la victoire contre Dunkerque

Florian Michel et le GF38 avaient l'occasion d'enchainer une deuxième victoire de rang contre Dunkerque

Une semaine après son succès à Caen, le GF38 a réussit à enchainer samedi contre Dunkerque. C'est la première fois de la saison que les Grenoblois gagnent deux matchs de suite en Ligue 2.

Grenoble a réalisé une très bonne entame se créant dans le premier quart d'heure deux grosses occasions, l'une pour Achille Anani lancé en profondeur l'autre pour Anthony Belmonte sur une frappe de l'extérieur de la surface. Dominateurs, les Grenoblois vont aussi se retrouver à 11 contre 10 après l'expulsion de Kikonda (pour un deuxième carton jaune), juste avant la pause.

Loïc Nestor délivre Grenoble dans les arrêts de jeu

Face à des Dunkerquois désormais bien plus regroupés en défense, le GF38 va éprouver plus de difficultés à se montrer dangereux en supériorité numérique. La délivrance viendra finalement de Loïc Nestor, monté aux avant poste dans les dernières minutes, le défenseur central fini par trouver la solution, pour permettre à Grenoble de l'emporter et d'intégrer la première partie de classement, puisque le GF38 grimpe avec cette victoire à la 9ème place de Ligue 2.

La 15ème journée de Ligue 2