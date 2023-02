Ligue 2 : le GF38 fait match nul contre Pau

Jessy Benet et le GF38 recevaient Pau samedi au Stade des Alpoes

Quelques jours après sa qualification pour les 1/4 de finale de la coupe de France, le GF38 espérait surfer sur sa dynamique (trois victoires de suite toutes compétitions confondues) face à Pau, samedi au Stade des Alpes. Si Grenoble ne s'est pas imposé, le GF38 a tout de même pris un point après un match nul 1-1 assez agréable.

Une rencontre qui a très mal démarré pour les Grenoblois, avec dès la 10e minute la blessure de leur principale arme offensive, Bamba Sanyang, touché après un contact avec un Palois. Peu de temps après, Jordy Gaspar se met à la faute en poussant dans la surface Yanis Begraoui, l'attaquant prêté par Toulouse se fait justice lui_même et transforme le penalty pour permettre aux Béarnais d'ouvrir le score et de mener 1-0. Un score qui ne bouge pas jusqu'à la pause, malgré une domination grenobloises et plusieurs tentatives d'Amine Sbaï notamment.

En deuxième mi-temps Grenoble continue de pousser, quitte à se faire contrer par le Pau FC, une attitude payante, puisqu'à la 73e minute, sur un coup franc direct, Jessy Benet égalise à 1-1 pour le GF38. Dans le dernier quart d'heure, Grenoble fait le siège de la défense paloise, obligeant le gardien Massamba Ndiaye à plusieurs arrêts. Les deux équipes jouent les dernières minutes coupées en deux, se découvrant pour aller chercher la victoire. Pape Meissa Ba a une occasion énorme dans le temps additionnel, mais Grenoble et Pau se quittent dos à dos (1-1).

Un nul qui permet tout de même au GF38 de gagner une place au classement de Ligue 2 (4e).

