Ligue 2 : porté par un début de match canon le GF38 domine Laval

Le GF38 a décroché samedi sa 4e victoire de la saison en Ligue 2. Un succès 3-2 contre Laval qu'il doit à sa réussite insolente en début de match, ce qui ne l'a pas empêché de trembler quand même jusqu'à la fin du match.

Un festival pour débuter

Comme la semaine précédente à St Etienne, les Grenoblois (exceptionnellement en rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein commencent le match pied au plancher, avec un but dès la deuxième minute de Bamba Sanyang qui s'infiltre dans la surface et glisse le ballon entre les jambes du gardien de Laval. Et ce n'est qu'un début, à la sixième minute, Jordy Gaspar profite des errances de la défense mayennaise pour doubler la mise, avant de Bamba Sanyang encore lui n'offre trois buts d'avance à Grenoble sur une frappe, contrée, de l'extérieur de la surface.

De mémoire de suiveur du GF38, jamais les Grenoblois n'avaient eu autant de réussite sur les dix premières minutes d'un match (et au passage jamais Laval n'avait pris trois buts sur les dix premières minutes d'une renconree). Une entame historique donc, dont Grenoble n'a pas su profiter.

Car à la 26e, Maggiotti sur penalty redonne un peu d'espoir aux Lavallois, qui doublent même la mise juste avant la pause, sur une lourde frappe de Seidou.

En tête 3-0 à la dixième minute, Grenoble ne regagne donc les vestiaires qu'avec un but d'avance (3-2) mais va heureusement ensuite pouvoir, une nouvelle fois, compter sur son gardien et capitaine Brice Maubleu. Vigilant, il permet au GF38 de conserver son avance et de s'imposer 3-2.

Avec cette victoire, les Grenoblois grimpent à la 8e place de Ligue 2, surtout ils comptent désormais 6 points d'avance sur leur adversaire du soir, Laval désormais 17e et premier reléguable.

