Ligue 2 : le GF38 s'incline contre Metz

La trêve liée à la coupe du Monde a visiblement fait du mal au GF38. Sur une longue série d'invincibilité avant la pause, les Grenoblois ont depuis subit deux défaites, la dernière en date vendredi, 1-0 au Stade des Alpes contre Metz.

Si par rapport à sa dernière, et assez piteuse sortie, à Rouen Grenoble a élevé son niveau d'agressivité et d'intensité, le GF38 s'est vite retrouvé dominé par des Lorrains qui évoluaient encore en Ligue 1 la saison passée. Les Grenoblois doivent attendre la fin de première mi-temps pour tenter leur première frappe de la rencontre, et si le score et encore de 0-0 à la pause, c'est en grande partie grâce à Brice Maubleu, le gardien du GF38 auteur d'une grande parade à la 18ème minute.

Cinq attaquants pour finir le match, mais pas de but

La domination messine est finalement récompensée en début de deuxième mi-temps avec un superbe coup franc direct de Candé venu se loger dans la lucarne de Brice Maubleu, cette fois battu.

Dés lors, l'entraineur du GF38 change de système Grenoble tient plus le ballon se crée enfin plus de situation face à une équipe de Metz qui recule. Les Grenoblois finissent le match avec pas moins de 5 attaquants sur la pelouse, mais cela ne suffit pas pour revenir au score. Metz tient sa victoire 1-0, et Grenoble fini donc l'année sur deux revers consécutifs.

Le GF38 perd une place au classement de Ligue 2 et se retrouve 5e. Prochain match le 6 janvier en 32e de finale de la coupe de France, contre Nîmes.