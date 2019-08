Ligue 2 : Le GF38 arrache un match nul 1-1 contre Troyes

Appliqués en première mi-temps, mais plus en difficulté et menés au score en seconde, les footballeurs grenoblois sont tout de même aller chercher le match nul 1-1 contre Troyes vendredi soir. Après 4 journées de Ligue 2 le GF38 n'a toujours pas gagné en championnat cette saison.

Youssouf M'Changama (ici contre Rodez) et les Grenoblois étaient à la recherche d'une première victoire en championnat cette saison.

Après s'être qualifié pour le deuxième tour de la coupe de la Ligue mardi, le GF38 visait face à l'ESTAC une première victoire en Ligue 2 cette saison. Battus au Stade des Alpes par Ajaccio il y à deux semaines, Grenoble devait aussi une revanche à son public.

Un but très tardivement refusé à Troyes

Les Grenoblois débutent bien la rencontre, la première frappe du match est pour Jérôme Mombris (8ème), à la demi heure de jeu, sur une attaque rapide, il manque quelques centimètres à Terell Ondaan pour reprendre victorieusement un centre de Jonathan Tinhan. Jusque là, le GF38 n'est pas inquiété, mais à la 37ème minute, coup de froid sur le Stade des Alpes, Touzghar, à la retombée d'un coup franc lointain, trompe de prés Brice Maubleu. Fausse alerte. De longues secondes après le but, alors que les Troyens ont presque terminé de célébrer l'ouverture du score, l'arbitre Nicolas Rainville refuse finalement le but, après que son assistant ai signalé un hors jeu. Grenoble a eu chaud, mais à la pause, le score est toujours nul et vierge.

Grenoble plus éteint en deuxième mi-temps mais sauvé par Ondaan

Le début de la deuxième mi-temps est plus terne, et Grenoble recule. le GF38 le paye, puisque sur un corner cafouillé par l'arrière garde grenobloise, Kouyate ouvre le score peu après l'heure de jeu. Les Grenoblois vont bien tenter de mettre plus de rythme, mais de manière trop décousue, désordonnées.

Dans les dix dernières minutes, Tardieu puis Barthelme manquent même de sceller le sort de ce match en faveur de l'ESTAC. Le GF38 est toujours en vie, et à l'entame du temps additionel, Terell Ondaan, d'une belle frappe de la droite de la surface de réparation ramène les Grenoblois à hauteur (1-1) !

Après 4 journées de Ligue 2, Grenoble n'a toujours pas gagné cette saison, compte trois points au classement, et va sur les deux prochaines journées, aller au Havre, et recevoir Lens.

