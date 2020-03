Ligue 2 : Gilbert Zoonekynd aux manettes de l'USO

Perché en haut de la petite tribune du terrain synthétique de la Source, Gilbert Zoonekynd donne de la voix. Pour sa 1ère séance officielle, après le stage près de Nouan le Fuzelier, le nouvel entraîneur est vite entré dans ses nouvelles fonctions. D'abord parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, mais aussi parce qu'avec son parcours divers il a appris à s'adapter.

Une carrière pas toujours choisie

Né dans le Nord, c'est à Dunkerque que Gilbert Zoonekynd fait ses débuts de joueur en pro, viendront ensuite Limoges, Gueugnon et Montceau les Mines puis 2 saisons en amateur à Boulogne sur Mer où il est entraîneur-joueur. Au total 13 ans comme professionnel de 1973 à 1986. Et puis il rêve de devenir entraîneur professionnel, il enchaîne quelques expériences d'adjoints et puis au moment de retrouver Montceau avec Guy Stéphan, le club dépose le bilan peu de temps après, à la fin des années 80. "Et puis à partir de là, les choses s'enchainent" constate Gilbert Zoonekynd. "J'ai fréquenté des clubs qui étaient plutôt en bonne santé sur le plan sportif, mais en moins bonne santé financière. Oui j'ai connu 3 ou 4 dépôts de bilan". Il dirige aussi quelques équipes amateurs "C'est très formateur" en a-t-il retiré.

Réorientation vers la formation

Du coup, après quelques expériences en séniors, pas toutes concluantes, il se dirige donc vers la formation et prend en main l'académie du Club Africain à Tunis et s'occupe ensuite des jeunes dans un club des émirats. Retour en France en 2006, d'abord auprès des jeunes de Boulogne puis à Tours en 2012. En 2014, il prend en charge l'équipe 1ère avec Alexandre Dujeux et maintient le club en Ligue 2. Il y revient en 2017, dans une situation compliquée mais sauve le club d'une descente. Il est remercié quelques mois plus tard au profit de Marco Simone. Cette saison il était responsable des jeunes de Trélissac, mais "quand on a baigné dans ce milieu, on n'a qu'une envie c'est de regoûter au monde professionnel", il a donc replongé avec la proposition orléanaise. Il retrouve Cyrille Carrière qu'il avait cotoyé à Tours "s'il n'avait pas été là, j'aurais réfléchi différemment à cette proposition car entre nous le courant passe bien et je suis très attaché à l'humain".

Gilbert Zonnekynd a un parcours varié et cela lui a amené beaucoup dans sa carrière. © Radio France - Johan Gand

Quelle recette pour le sauvetage miracle?

Son opération commando au côté du staff déjà en place compte 11 échéances pour tenter de maintenir l'équipe orléanaise. "Y a rien d'original là-dedans" détaille Gilbert Zoonekynd "il faut leur redonner de l'enthousiasme, faire en sorte qu'ils viennent à l'entraînement avec plaisir, leur redonner de la confiance parce qu'ils sont marqués...Mais, il suffit de pas grand-chose non plus, faut gagner une série de match pour retrouver l'estime de soi et puis un peu de réussite".

Peu de changement dans l'organisation du staff de l'USO

Avec son arrivée, comment va se réorganiser l'encadrement sportif de l'USO? D'abord pour ceux qui pensent qu'il est venu d'abord pour son diplôme et éviter à l'USO de payer une amende pour ce manque il rappelle "Les prête-nom, cela n'existe plus, la fédération a laissé faire à un moment, mais depuis quelques années c'est terminé". Il sera donc bien l'entraîneur n°1 et "officiellement" Cyrille Carrière sera son adjoint même si Gilbert Zonnekynd précise que pour lui "il est un peu plus que ça". Pour le reste, pas de changement Laurent Strzelczak reste adjoint, Bertrand Baillou entraîneur des gardiens et Cédric Louis préparateur physique. Mais pour Gilbert Zonnekynd cette "hierarchie" est plutôt de la "cuisine interne" car selon lui sur l'organisation, l'animation, les grands principes "il ne peut pas y avoir de doutes". Le baptême du feu sur le banc pour Gilbert Zoonekynd sera chaud avec un déplacement au stade Bollaert de Lens ce lundi.