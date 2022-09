Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : "C’est à moi de montrer que je mérite cette place", confie Gaëtan Poussin

Il a été l'un des rares, avec Malcom Bokele, à surnager dans la piètre prestation des Girondins de Bordeaux face à l'AS Saint-Etienne (0-2) ce week-end. Gaëtan Poussin a notamment permis à son équipe de ne pas prendre l'eau trop tôt. Le portier bordelais confirme son bon début de saison au sein d'une défense qui est toujours la meilleure de Ligue 2 (quatre buts encaissés) malgré cette deuxième défaite de la saison pour les Marine et Blanc.

Une belle petite revanche pour Gaëtan Poussin. Sur la demande de David Guion, le club lui avait en effet trouvé un remplaçant cet été, Jonas Lössl, avant que la venue du gardien danois ne capote dans les derniers jours du mercato. Finalement, il a été confirmé en tant que numéro 1 et il a même prolongé son contrat jusqu'en 2025 en acceptant notamment de baisser son salaire pour permettre l'arrivée de certaines recrues.

Comment avez-vous vécu cet été ?

On va dire que je suis passé de tout à rien. Après je savais qu'il fallait que je travaille, que je n’avais pas de raison de m’énerver contre le club ou l’équipe. J’ai toujours dit que c’était mon club ici et tant que je serai là, je donnerai tout. Après, j’ai été récompensé, et ils n’ont pas réussi à faire venir Jonas Lössl. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après, s’il était arrivé, je serais sûrement parti. Ça aurait été difficile parce que je m’étais vachement investi depuis la préparation. Ça aurait été peut-être la fin d’un chapitre de ma carrière pour en ouvrir un autre. Mais aujourd’hui je suis ici, je suis très content d’être ici, de porter ce maillot, encore plus de jouer et j’ai eu la confiance des dirigeants qui m’ont prolongé mon contrat. Maintenant, c’est à moi de montrer que je mérite cette place.

Cela a été difficile à vivre ?

J'ai toujours été motivé même si au début, ça m'a fait mal ! C'est normal car on réagit comme un humain. Mais, je m’en suis servi comme source de motivation et comme j’ai toujours respecté le club, je me suis battu. On dit toujours que le travail paye, donc je pense que c’est une réussite aujourd’hui. Mais la plus grosse réussite sera à la fin de la saison, quand on aura réussi notre objectif.

Et en plus, vous avez été performant pendant toute cette période ?

Oui, on a réussi notre début de saison après comme je l'ai toujours dit, je préfère mettre en avant le collectif que l'individuel. Je pense qu'il y a une solidarité, un état d'esprit et qu'il faut qu'on garde tout ça. Après, oui j'ai été performant puisqu'on n'a pas pris de but mais ça part de l'attaquant pour finir sur moi. Défendre son but, c'est avant tout un état d'esprit que toute l'équipe doit avoir.