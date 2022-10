Ligue 2 - Girondins de Bordeaux: "Une émotion indescriptible", Fransergio revient sur ses larmes après son but

Son émotion et ses larmes furent l'un des moments forts de la victoire des Girondins de Bordeaux face à Metz (2-0) ce samedi après-midi au Matmut Atlantique lors de 11e journée de Ligue 2. Fransergio a complètement craqué après son but dans le temps additionnel de la rencontre. Son premier en match officiel avec les Marine et Blanc. Après des mois très compliqués depuis son arrivée au club il y a un an, le milieu de terrain brésilien a tout lâché. Une image rare et forte sur une pelouse venant d'un footballeur. Après la rencontre et une longue attente au contrôle anti-dopage, Fransergio est revenu sur ce moment marquant aux côtés du directeur sportif du club, son compatriote, Admar Lopes.

ⓘ Publicité

À lire aussi Girondins de Bordeaux : Gérard Lopez évoque l'avenir du club

Pouvez-vous nous expliquer cette émotion ?

Il n'y a que moi qui sait ce que j'ai vécu depuis mon arrivée, avec quelques proches, et ce but là c'est quelque chose que j'espérais depuis très longtemps ! Je suis heureux pour le club qui m'a toujours fait confiance mais aussi pour mes coéquipiers. C'est une émotion indescriptible. J'ai vécu des moments très très difficiles mais j'ai toujours gardé confiance. Je savais qu'un jour cela allait payer. Aujourd'hui, c'est le moment le plus joyeux pour moi depuis mon arrivée, c'est beaucoup d'émotions !

Est-ce que c'est la première fois que vous craquez comme ça ?

Non, ce n'est pas la première fois. A Braga, j'ai eu une rupture des ligaments croisés du genou et quand je suis revenu, j'ai marqué devant mes parents pour mon premier match, j'ai eu la même émotion forte. Ces deux moments se ressemblent.

Fransergio, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, en pleurs après son but face à Metz © Maxppp - Thierry David

Est-ce que ces derniers mois ont été la pire période de votre carrière ?

Oui, cela a été la période la plus difficile de ma carrière. A Braga, j'avais vécu cinq ans incroyables où j'ai même été le capitaine. Tout s'était très bien passé là-bas. Depuis que je suis arrivé au club, c'était très compliqué pour moi. Heureusement, aujourd'hui, c'est en train de changer. La dynamique du groupe, l'équipe et moi-même. Je me sens beaucoup mieux et prêt à aider le club. Je suis très content pour ça.

Deviez-vous une revanche au club ou aux supporters ?

Non, je ne pense pas. Mais, j'ai eu une discussion avec Admar (Lopes) en début de saison et je lui ai dis que je devais quelque chose à la direction, au club, aux supporters car on m'avait fait confiance en me recrutant il y a un an. Je devais payer mon dû. Aujourd'hui, ça a tourné, j'ai marqué le jour de l'anniversaire du club, un jour important pour les supporters. Je me sens très bien ici, j'aime le club, j'aime les supporters et je suis content que mon travail paie enfin.

Où avez-vous trouvé l'énergie pour faire cette course de 70 mètres à la 92e minute de jeu ?

On doit avoir l'énergie de la première à la dernière minute. On a vécu un match compliqué, surtout en deuxième mi-temps, mais j'ai essayé de faire mon travail. Je veux remercier Aliou (Badji) de m'avoir donné le ballon pour marquer. Mais, même s'il ne l'avait pas fait, je me devais de faire cette course car c'est mon job. Je suis très heureux du geste d'Aliou (Badji).

À lire aussi Girondins de Bordeaux : le début de saison de Gaëtan Poussin vu par son agent

On vous sent de mieux en mieux dans cette équipe...

Oui, je me sens beaucoup plus en confiance cette saison et c'est surtout grâce à l'état d'esprit de l'équipe. Je parlais juste avant de venir vous voir avec Vital (Nsimba) et je lui disais que la saison dernière quand je perdais un ballon, il n'y avait personne pour compenser mon erreur et me couvrir alors qu'aujourd'hui, tout le monde essaie d'aider tout le monde. C'est donc beaucoup plus facile pour un joueur de jouer dans ces conditions.