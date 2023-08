Ligue 2 : les Girondins de Bordeaux débutent leur saison par un gros couac à Pau (0-3)

Dans le football, il y a toujours le papier et le terrain. Et ce lundi soir, les Girondins de Bordeaux ont vaincu un sacré rappel à l'ordre au Nouste Camp lors de la première journée de Ligue 2. Ils s'inclinent à la surprise générale face au Pau FC (2-0) dans le derby de la Nouvelle-Aquitaine. Un très gros couac pour les Marine et Blanc qui restent englués à la dernière place du championnat avec -1 (point de pénalité suite aux événements du dernier match de la saison dernière contre Rodez.

ⓘ Publicité

Un bloc équipe inexistant

Alors rien d'inquiétant après un match mais il va vite falloir réagir. Et surtout vite retrouver un vrai bloc défensif car sans Stian Gregersen, celle-ci a pris complètement l'eau à l'image du jeune Harrison Marcelin à la rue. Même si l'ouverture du score de Saivet ne doit rien à personne avec une magnifique frappe dans la lucarne de Straczek, l'ancien défenseur de l'AS Monaco est pris dans son dos par George sur le second but et devancé par Boutaih sur le troisième. Cela fait tâche pour une première en match officiel avec les Girondins.

Mais il n'est pas le seul à blâmer dans cette rencontre. C'est collectivement que les joueurs de David Guion n'ont pas répondu présents avec une équipe prise de vitesse sur chaque transition et systématiquement en difficulté à l'opposée du ballon avec des latéraux laissés à l'abandon. Comme depuis un an, il semble bien que ces Girondins de Bordeaux soient incapables de jouer à deux milieux de terrain. C'est maintenant à David Guion de trouver la solution.

Kamara arrête tout

Sur le plan offensif, la copie n'est pas si catastrophique que ça mais les Bordelais ont manqué terriblement d'efficacité et de réussite avec un poteau et une barre transversale. Ils ont pourtant eu la première grosse occasion de la rencontre avec une frappe de Vipotnik sur le montant. Derrière, Kamara a fait un show incroyable dans le but palois en multipliant les arrêts et surtout en stoppant un penalty de l'attaquant slovène à 2 à 0.