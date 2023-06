Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : accord de principe entre le club et David Guion sur une prolongation

C'est une demi-surprise. Les Girondins de Bordeaux et David Guion devraient poursuivre leur aventure commune. Le club a en effet trouvé un accord de principe avec son entraîneur autour d'une prolongation de contrat comme le révèle L'Equipe.

Malgré cette fin de saison en eaux de boudin, la direction via son directeur sportif, Admar Lopes, a fait part dès lundi à David Guion de sa volonté de le maintenir à la tête de l'équipe première la saison prochaine. De son côté, "le coach bordelais et son staff souhaitent également poursuivre l'aventure" comme nous l'a confié ce mercredi soir l'un des proches de l'ancien entraîneur du Stade de Reims.

Il a fini par convaincre Gérard Lopez

Reste maintenant les détails à régler, que ce soit au niveau contractuel et financier. Il devrait s'agir d'un nouveau contrat d'un an, plus une autre année en option en cas de montée en Ligue 1. Pour rappel, David Guion avait accepté l'été dernier de réduire fortement son salaire pour aider le club après sa relégation en Ligue 2. Cette prolongation est une petite surprise. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas vraiment la tendance il y a encore quelques mois voire semaines.

Si la prolongation du contrat de David Guion était automatique en cas de remontée cette saison, beaucoup pensaient qu'il prendrait la porte en cas d'échec. Et aujourd'hui, on se dirige plutôt vers ce scénario même si on attend encore la décision de la LFP après l'arrêt du match face à Rodez. Il faut dire que David Guion a encore été beaucoup critiqué cette saison malgré les très bons résultats sportifs des Girondins de Bordeaux. Des critiques des supporters mais aussi de sa direction en première partie de saison. Mais, finalement, David Guion a fini par convaincre Gérard Lopez par son travail et ses résultats contrairement à il y a un an où c'est Admar Lopes qui lui avait permis de sauver sa tête. "Cette fois-ci, tout le monde est aligné sur ce choix de le maintenir à la tête de l'équipe", explique un proche du dossier. Il devrait donc bien poursuivre l'aventure aux Girondins de Bordeaux, peu importe si le club est en Ligue 1 ou Ligue 2 la saison prochaine.

Une discussion à venir avec Yoann Barbet

Du côté des joueurs, c'est l'expectative étant donné la situation sportive actuelle du club, et bientôt future avec le passage devant la DNCG, le 22 juin. De très nombreux joueurs s'interrogent sur leur avenir après l'arrêt du match face à Rodez vendredi dernier et la probable non-remontée du club en Ligue 1. Même les plus attachés au maillot au scapulaire. A commencer par Yoann Barbet et Vital Nsimba, tous les deux sous contrat. Les sollicitations ne manquent pas. En ce qui concerne le capitaine des Girondins de Bordeaux, le club compte s'entretenir longuement avec lui dans les prochains jours selon nos informations. Lui ne ferme pas aucune porte mais attend qu'on lui présente un projet sportif fort et ambitieux.

Yoann Barbet, le capitaine des Girondins de Bordeaux. © Maxppp

Parmi les autres cadres de l'effectif, Josh Maja a la main sur son avenir. Il est libre de s'engager où il veut, ou de prolonger son contrat en Gironde. Mais, sans surprise, il devrait quitter le club malgré son attachement profond au club. Même chose pour le défenseur Stian Gregersen à la différence que cela pourrait aussi dépendre des autres ventes des Girondins de Bordeaux. En revanche, Gaëtan Poussin est à l'instant T prêt à repartir pour une saison en Ligue 2 coûte que coûte et aider le club à retrouver l'élite.

Fransergio, un départ déjà acté

Enfin, pour d'autres la Gironde risque de vite devenir un joli souvenir. C'est le cas pour Fransergio. Le milieu de terrain brésilien devrait quitter rapidement le club à un an de la fin de son contrat pour des raisons sportives mais surtout personnelles. Un retour au Portugal ou au Brésil est fort probable. C'est aussi pour cette raison que le club a anticipé le recrutement du Niortais Yohan Cassubie.

Fransergio devrait vite quitter les Girondins de Bordeaux. © Maxppp

Pas de surprise non plus pour les cas Junior Mwanga et Dilane Bakwa. Les deux gamins du centre de formation, auteurs d'une remarquable première saison au niveau professionnel, attirent les convoitises et le club a besoin de liquidités. Le premier est suivi de près par Strasbourg et aura l'embarras du choix. Même chose pour le second, que ce soit par exemple en France (Stade Rennais, Lorient, etc) ou en Allemagne (Wolfsburg). Pour le troisième larron de la bande, Malcom Bokele, c'est plus flou. Très attaché au club, il s'interroge car il fait partie des joueurs ayant été très marqués par les évènements de vendredi dernier. Une chose est sûre, en attendant la décision de la LFP, des transferts pourraient être rapidement bouclés en raison du passage devant la DNCG, le 22 juin.