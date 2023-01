Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : Alberth Elis va signer à Los Angeles

À trois jours de la fin du mercato d'hiver, les Girondins de Bordeaux ont (enfin) trouvé une solution pour Alberth Elis. L'attaquant hondurien va signer au Los Angeles FC, franchise de MLS, en championnat nord-américain. Selon les informations de France Bleu Gironde, les Girondins et le LAFC ont trouvé un accord pour un prêt avec une option d'achat quasi-obligatoire de 5 millions d'euros. Le joueur devrait prendre la direction des États-Unis dès ce vendredi pour s'engager dans le week-end avec son nouveau club.

Une solution qui arrange donc le club et le joueur, qui avait "envie de vivre une expérience différente", disait fin décembre son entraîneur David Guion, et semblait moins motivé et efficace pendant la première partie de saison (un but), alors qu'il avait été bien plus tranchant la saison dernière (neuf buts en 20 matchs).

Elis, qui fêtera ses 27 ans le 12 février, avait été définitivement recruté cet été par les Girondins, qui feront donc une moins-value dans l'opération, puisqu'ils avaient payé 6 millions d'euros l'an dernier pour lever option d'achat. Reste désormais à remplacer Elis. Ils visaient notamment le Guingampais Jérémy Livolant.