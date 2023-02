Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : Après les paroles, place aux actes face au Paris FC

Ce n'est jamais bon signe. Quand un club et ses joueurs commencent à faire plus parler d'eux pour leurs faits et gestes en dehors du terrain que sur celui-ci. Et si depuis le début de la saison, ce n'était pas le cas aux Girondins de Bordeaux, la tendance s'est un peu inversée ces dernières semaines. Du coup, entre des résultats sportifs en dents de scie, une fin de mercato en eau de boudin et quelques déclarations malvenues, le contexte n'est plus aussi serein du côté du château du Haillan.

ⓘ Publicité

"On est au-dessus de personnes"

Après la fessée reçue à Niort, une réaction forte est donc attendu dès ce samedi (15h) face au Paris FC au Matmut Atlantique lors de la 24e journée de Ligue 2. Depuis cette déroute dans les Deux-Sèvres, le club a tenté de soigner ses maux par les mots en attendant de répondre sur le terrain. Premier épisode : le gros coup de gueule de Gaëtan Poussin dès le coup sifflet final : "Là ce qui me dérange le plus après ce match, c'est l'état d'esprit. Le fait de ne pas gagner un duel. On peut perdre des matchs, ça arrive mais au moins avec les armes à la main. Là, on a perdu sans même avoir d'armes donc ce n'est pas normal ! On doit se regarder collectivement dans une glace et à assumer nos conneries". En l'absence de Yoann Barbet, capitaine de l'équipe, le gardien des Girondins a appelé ses coéquipiers à une prise de conscience pour ne aller droit dans le mur.

Deuxième épisode : une réunion entre le staff et les joueurs en début de semaine. Une réunion habituelle pour débriefer le match mais cette fois-ci, elle a été un peu plus poussée. "Tout le monde a pris la parole. Que ce soit les cadres ou les plus jeunes. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de bien dans cette équipe cette saison, tout le monde peut s'exprimer contrairement à l'année dernière. D'une certaine manière, tout le monde a un peu vidé son sac", affirme un témoin de la scène. "On s'est dit les choses par rapport au match de Niort qui était insuffisant, ajoute ce jeudi Yoann Barbet. J'espère que ça va nous servir de leçon et que ce sera le dernier faux-pas de la saison. On est au-dessus de personnes quand on n'est pas à 100%."

Entretiens et discours face aux joueurs

Enfin, troisième épisode : la venue surprise de Gérard Lopez. Le propriétaire et président des Girondins de Bordeaux a débarqué dès lundi soir au club. Depuis, il se refuse à tout commentaire sur cette visite. Silence radio contrairement aux dernières semaines. Mais selon plusieurs sources, Gérard Lopez s'est entretenu mardi avec David Guion, son entraîneur et Admar Lopes, le directeur sportif du club. L'homme d'affaires Hispano-Luxembourgeois s'est aussi rendu dans le vestiaire pour un discours face aux joueurs : "La seule chose que je peux dire, c'est que ça a un peu chauffé, glisse l'un d'eux. Il a dit ce qu'il avait à dire et moi, je trouve qu'on en avait sûrement besoin. Il a rappelé que ce genre de performance était inacceptable quand on est les Girondins de Bordeaux. Qu'il ne fallait pas gâcher tout ce que l'on avait fait jusqu'à maintenant, qu'il fallait être plus méchant car on est attendu partout avec des matchs de gala pour nos adversaires et qu'il ne fallait pas juste faire son boulot individuellement sur le terrain mais donner plus collectivement."

David Guion, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. © Maxppp - Laurent Theillet

Un discours que Yoann Barbet confirme : "Il n'y a pas d'usure psychologique mais au niveau mental, il faut être plus méchant et vouloir battre tous nos adversaires. Il faut qu'on se réveille et qu'on soit des bonhommes." Sinon, ça risque de commencer à gronder très fort, notamment en tribunes. Pour ce qui est du cas de David Guion, il n'y a pas eu de gros coup de pression de la président des Girondins. "On lui a juste bien, bien, rappelé qu'il avait 15 matchs pour faire remonter le club," précise un proche de l'entraîneur bordelais. Mais, pas d'ultimatum en termes de points par exemple sur les prochains matchs. Pour l'instant, David Guion n'est absolument pas menacé et surtout aujourd'hui, il a toujours pleinement la confiance de son groupe.