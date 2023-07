Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : Bakwa, Bokele, Poussin, Oudin... Des départs (aussi) attendus

Les supporters n'ont souvent d'yeux que pour eux : les recrues ! La nouveauté, ils adorent. Pourtant, la bonne gestion d'un club, c'est aussi d'être capable de (bien) vendre. Il suffit de voir comment un club comme le PSG empile depuis des années les joueurs. Et c'est également là que l'on peut voir si un directeur sportif a un très bon réseau.

Il y a un an, Admar Lopes, le patron du sportif aux Girondins de Bordeaux avait réussi à bien dégraisser son effectif avec en toile de fond la descente en Ligue 2. Le club avait vendu pour près de 20 millions d'euros tout en se séparant de (presque) tous ses gros salaires. Cette saison, la donne a forcément un peu changé avec le passage réussi en première instance devant la DNCG. Il n'y a plus la pression du gendarme financier du football français. Mais une autre, un peu moins forte, celle du propriétaire Gérard Lopez qui espère récupérer sur ce mercato 20 à 25 millions d'euros après en avoir remis 40 sur la table pour permettre aux Marine et Blanc de repartir pour une saison de Ligue 2.

L'objectif est lui toujours un peu le même pour Admar Lopes : se séparer des indésirables (Poussin, Oudin et Elis) et vendre du mieux qu'il peut les "bijoux de famille" (Bakwa, Mwanga et Bokele). Tout ça en plaçant aussi quelques jeunes joueurs en prêt (Delaurier-Chaubet, Depussay, etc). Pour le moment, le Portugais en est à une fin de contrat (Maja), une rupture à l'amiable (Fransergio) et un prêt (Delaurier-Chaubet à Quevilly-Rouen). Si les Girondins sont toujours à la recherche d'un milieu défensif et d'un ailier (pour remplacer Bakwa), "les départs devraient s'accélérer dans cette deuxième quinzaine de juillet et début août", glisse un proche de la direction.

Poussin sollicité, Oudin réfléchit, Elis à l'arrêt

Tout d'abord, il y a donc les trois indésirables : Gaëtan Poussin, Rémi Oudin et Alberth Elis. Trois joueurs qui ne partiront, par exemple, pas en stage avec le reste du groupe à Vichy lundi prochain. Pour le premier, la situation n'est pas facile à gérer puisqu'il était encore le gardien titulaire de l'équipe première la saison dernière. Pour le moment, Gaëtan Poussin a des intérêts français en Ligue 2 et espagnols avec Saragosse, club de deuxième division. Un prêt n'est pas exclu. Pour le second, la situation est à peu près la même qu'il y a un an. Après une saison en prêt à Lecce en Italie, la direction ne compte toujours pas sur lui et doit aussi s'en séparer puisqu'il est l'un des derniers gros salaires du club de l'époque Ligue 1. Le club a reçu et accepté une offre d'un peu moins d'un million d'euros du club des Pouilles qui aimerait récupérer définitivement Rémi Oudin. Mais, le joueur ne souhaite pas aujourd'hui retourner à Lecce selon nos informations et espère trouver une autre porte de sortie sur le marché. Une volonté qui peut tout à fait se comprendre après plusieurs saisons compliquées et à seulement un an de la fin de son contrat. Pour l'instant, les Girondins n'envisagent pas un départ libre.

Rémi Oudin sous le maillot de Lecce. © Maxppp

Pour le troisième, c'est un peu morne plaine. Pourtant, il y a encore quelques jours, juste avant sa blessure au bras lors de la Gold Cup avec le Honduras, tout était réglé. Alberth Elis devait rejoindre un club de MLS pour près de 3 millions d'euros. Problème, cette blessure pas si grave sur le papier, a remis en question tout son transfert puisque le championnat américain de MLS se terminant en novembre, les clubs ne vont pas engager un joueur pour deux mois (retour prévu sur les terrains début septembre). En tout, Bordeaux a reçu trois offres pour l'attaquant hondurien dont deux de MLS. Cela complique donc la situation à l'heure actuelle.

Un pack Bakwa-Mwanga, Bokele veut Hoffenheim

Ensuite, il y a l'autre gros enjeu de ce mercato. Les ventes des trois plus grosses valeurs marchandes du club : Dilane Bakwa, Junior Mwanga et Malcom Bokele. Même s'ils sont très attachés au club et que leur implication n'est pas du tout à remettre en cause (ils partiront en stage s'il n'y a pas de départ d'ici là), les trois copains aimeraient franchir un palier dans leur carrière dès cette saison. Dilane Bakwa attire les convoitises en France (une offre de sept millions d'euros de Reims a été repoussée, Strasbourg ou Nice), en Allemagne (une offre de six millions d'euros de Fribourg a été rejetée) et en Espagne. Même chose pour Junior Mwanga. "D'ailleurs, les clubs viennent souvent avec l'idée de prendre les deux d'un coup", explique un proche du dossier. Peut-être parce que les trois amis ont le même agent. Une chose est sûre, Strasbourg surveille de très près la situation même si pour le moment, aucune offre officielle n'est arrivée sur le bureau des Girondins. Un scénario à la Romain Faivre (acheté par Bournemouth à Lyon avant d'être envoyé à Lorient) n'est pas à exclure avec les nouveaux propriétaires du club alsacien qui sont aussi ceux de Chelsea. Enfin, Leipzig pourrait également se positionner sur le dossier.

Pour le troisième larron de la bande, les prétendants sont surtout étrangers. Pour rappel, le club a refusé jusque-là une offre de quatre millions d'euros car il en espère au moins six. Selon nos informations, Malcom Bokele a d'ores et déjà donné sa priorité au club allemand d'Hoffenheim. Les discussions seraient même bien avancées entre les deux parties. Reste aussi aux deux clubs de se mettre d'accord.

Une offre de 9 millions d'euros pour Davitashvili

Enfin, il y a bien sûr les offres que l'on aimerait pas forcément voir arriver. Celles pour des joueurs absolument pas sur la liste des transferts. Depuis le début du mercato, les Girondins sont principalement "attaqués" sur deux joueurs, Stian Gregersen et Zuriko Davitashvili. Pour le défenseur norvégien, la situation est normalement réglé avec sa prolongation de contrat avec revalorisation salariale. Pour le petit ailier géorgien, il va sûrement falloir résister un peu plus pour le club. En effet, selon plusieurs sources françaises et italiens, une offre de 9 millions d'euros d'un club transalpin est arrivée au château du Haillan pour Zuriko Davitashivili ces derniers jours. Une offre que le club a repoussé ou va repousser pour le moment.