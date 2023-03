Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : cette équipe n'arrive décidément pas à finir le boulot

C'est une très mauvaise habitude. Au point qu'elle pourrait dans quelques semaines coûter la montée en Ligue 1 aux Girondins de Bordeaux si rien ne change d'ici là. Samedi dernier face à Saint-Etienne (1-1), les Marine et Blanc ont de nouveau perdu des points très importants en fin de match. Comme contre Amiens, Caen ou encore Le Havre ces dernières semaines. La balance entre points gagnés et points perdus après la 75e minute de jeu n'est vraiment pas bonne cette saison. Et surtout inquiétante par rapport au Havre ou Sochaux, deux de leurs concurrents directs.

Neuf points perdus après la 75e

C'est assez simple, les Girondins de Bordeaux ont perdu neuf points dans le dernier quart d'heure cette saison pour seulement six gagnés selon nos calculs. Ils sont donc sur un déficit de trois points. Alors qu'ils tenaient la victoire contre Bastia, Amiens, Caen et Saint-Etienne, ils ont finalement concédé le nul. Contre Le Havre au Matmut Atlantique, c'est le point du nul qu'ils ont lâché en s'inclinant dans les derniers instants face au leader normand (1-2). A l'inverse, ils étaient allés chercher la victoire contre Dijon (2-1), le nul face à Pau (1-1) et renverser la table à Amiens (2-1), lundi dernier.

Les Girondins de Bordeaux face à Saint-Etienne. © Maxppp - Laurent Theillet

Cette mauvaise habitude a forcément des explications. D'une, cette équipe semble friable sur le plan mental, même si elle ne fera sûrement jamais pire que celle de la saison dernière. De deux, et c'est peut-être le plus gros problème, elle est incapable de tuer un match ou de tenir le ballon sous pression en raison d'un niveau technique trop faible. De trois, elle n'est jamais à l'abri d'une énorme erreur individuelle comme face à Saint-Etienne. Et enfin, de quatre, l'équipe adverse peut aussi réaliser un exploit (Amiens ou Le Havre).

Un delta de 12 points avec Le Havre et 9 avec Sochaux

Mais le plus préoccupant pour cette fin de saison, c'est le delta actuel (et peut-être futur) pour les Girondins de Bordeaux avec leurs concurrents directs. Le Havre, le leader, est le champion incontesté du dernier quart d'heure. Les Normands ont gagné 13 points après la 75e minute de jeu pour seulement quatre de perdus. Ils sont donc à +9. Sochaux (avec un match en moins à jouer ce lundi à Caen) est à +6 avec neuf points gagnés en fin de match pour trois de moins. Si on fait les comptes jusqu'au bout, il y a donc pour les Marine et Blanc un delta de -12 points sur Le Havre et -9 points sur Sochaux. C'est presque un petit miracle de voir les Girondins de Bordeaux encore dans la lutte pour la montée avec un si mauvais finish par rapport à leurs adversaires.

Après, ce ne sont que des statistiques. Il faut donc toujours les prendre avec des pincettes. Par exemple, sur ses fins de matchs, le FC Metz est encore plus mauvais que Bordeaux avec un déficit de quatre points. Mais en réalité, les Lorrains ont juste perdu deux fois deux points en étant rejoints au score dans les dernières minutes, sinon tous leurs autres rencontres se sont joués avant la 75e minute de jeu et aujourd'hui, ils sont bien 4èmes de la Ligue 2 à seulement deux petits points des Girondins.

