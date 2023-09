Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : David Guion sur un fil avant le déplacement à Grenoble

C'est la règle du jeu. Et tous les entraîneurs du monde la connaissent par cœur. Quand les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, ils se retrouvent toujours les premiers sur le banc des accusés. Demandez à Marcelino, le tout juste ex-coach de l'OM pourtant invaincu en Ligue 1 mais pas assez sexy pour les supporters marseillais. David Guion, lui, est toujours là. Mais pour combien de temps ? Cette question beaucoup se la posent aujourd'hui dans l'environnement du club au scapulaire. Comme si la sentence paraissait de plus en plus inéluctable au fil des semaines.

Il faut dire que la prestation insipide des Girondins de Bordeaux mardi soir à Guingamp (0-0) n'inspire pas à l'optimisme pour l'ancien entraîneur du Stade de Reims. Il le sait, il n'est pas "naïf" comme il rappelait avant le match à Valenciennes, il y a 10 jours. Il n'a plus beaucoup de cartouches en magasin avec le début de saison raté de son équipe (12e de Ligue 2 avec un match en moins). En effet, comme l'a révélé L'Equipe en milieu de semaine, la direction du club mène bien, pour la première fois, une vraie réflexion sur son avenir.

"La dynamique interroge, voire inquiète"

Jusqu'à maintenant, Gérard Lopez, le propriétaire et président des Girondins et Admar Lopes, son directeur sportif, refusaient pourtant de rentrer dans ce débat. Pourquoi ? Parce que, comme d'autres, ils ne considèrent pas David Guion comme l'unique responsable de cette situation. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois en veut par exemple beaucoup à Gaëtan Weissbeck et Jérémy Livolant, deux des recrues phares de l'été. Deux joueurs qui ne sont absolument pas au niveau attendu pour le moment. Et pour lesquels David Guion a dû carrément revoir son système de jeu pendant la trêve internationale en revenant à un 4-3-3 plus équilibré.

Une nouvelle fois, le patron du vestiaire bordelais s'est montré à l'écoute sur les remarques sur son schéma tactique après la gifle contre Auxerre (2-4). C'est une qualité que lui reconnaît sa direction comme celle de se remettre en question. Mais aujourd'hui cela ne semble plus suffire : "Comptablement prendre 4 points sur les deux derniers déplacements, ce n'est pas si mauvais mais c'est la dynamique de l'équipe qui interroge, voire inquiète", précise un proche du club. Et c'est vrai qu'entre le potentiel sur le papier, la prometteuse préparation estivale et le néant offensif de cette fin septembre, il y a de quoi s'interroger et s'agacer.

Deux matchs en autonomie pour se sauver ?

S'interroger, en particulier, sur le management de David Guion. Mais aussi d'Admar Lopes, le directeur sportif. En haut lieu, personne ne comprend pourquoi par exemple le premier continue à s'entêter à protéger ses joueurs. "A un moment, il faut taper sur la table, pousser un coup de gueule, secouer tout le monde et puis lors des matchs, il faut avoir plus de courage, être plus réactif", lance cette même source. Le coach bordelais dit ne pas prendre de pincettes en interne avec ses joueurs mais ça n'aura jamais la même résonance qu'une prise de parole forte en public. Même chose sur le fait de sortir un joueur dès la mi-temps voire avant, plutôt qu'à l'heure de jeu. Ce manque de poigne pourrait très vite coûter sa place à David Guion. Et la pression est aussi de plus en plus forte sur le DS des Girondins.

Gérard Lopez, visage sombre sous la casquette. © Maxppp

Dans ce contexte, Gérard Lopez, qui suit de très près ce qu'il se passe, a décidé de leur laisser une dernière chance... en prenant un peu de recul. "C'est simple, il en a marre d'être toujours celui qui gueule, à eux de se sortir de leur mouise, de prendre leurs responsabilités. Les joueurs aussi", glisse l'un de ses proches. Selon nos informations, le propriétaire et président des Girondins n'a par exemple pas pris part au débriefing d'après-match cette semaine comme il le fait d'habitude. Il y a juste eu un tête-à-tête Guion-Lopes. Ce sera la même chose lors des réunions d'avant-match contre Grenoble et Caen. En effet, si le déplacement en Isère pouvait apparaître comme un juge de paix dans un premier temps, l'entraîneur des Marine et Blanc devrait finalement avoir deux matchs pour convaincre et sauver sa tête. Ensuite seulement, une décision sera prise.

Des cadres ont vu David Guion

Et les joueurs dans tout ça ? Pour l'instant, ils sont tenus à distance de la situation. La direction ne leur a pas demandé leur avis sur la question comme cela peut parfois avoir lieu sur d'autres sujets. Chacun doit savoir rester à sa place. Mais, face au contexte, les joueurs ont eux-mêmes pris les choses en main cette semaine...

Certains ont été choqués de la virulence des réseaux sociaux envers leur entraîneur. Ils ne veulent pas se défausser de leurs responsabilités et sont totalement conscients de leur piètre prestation en Bretagne. Il faut savoir que si les résultats ne suivent pas cette saison, la relation humaine entre David Guion et ses joueurs a toujours été bonne. Malgré tout, un ou plusieurs cadres ont tapé à la porte de leur entraîneur avant le match à Grenoble selon nos informations. L'objectif était double. D'une part, lui rappeler qu'il avait toujours le soutien du vestiaire où l'ambiance est encore bonne. D'autre part, percer le petit abcès naissant pendant qu'il en est encore temps et lui rapporter quelques griefs. L'un d'eux étant sa rigidité tactique.

David Guion à l'entraînement avec ses joueurs. © Maxppp

Si sa méthode a déjà fait ses preuves à Reims ou encore la saison dernière à Bordeaux, elle ne semble pas vraiment convenir à ce nouveau groupe. Très structurée, elle est aujourd'hui jugée trop scolaire et stéréotypée par certains. "Les consignes sont trop strictes, on ne peut par exemple jamais dézoner et parfois, on ne comprend pas tout", laisse entendre un joueur. Un manque d'incertitude qui se ressent sur le terrain avec une question en toile de fond : cette équipe construite, main dans la main avec Admar Lopes, est-elle Guion compatible ? Pour un groupe jeune et dans la découverte, l'écoute est forte avec cette volonté d'apprendre auprès d'un entraîneur respecté mais est-elle la même avec un groupe plus expérimenté composé de joueurs ayant leurs propres certitudes et surtout habitudes de jeu ?

Des renseignements pris auprès de certains

Cette situation incertaine oblige donc à anticiper la suite. Le club ne peut plus faire comme si de rien. En interne, Gérard Lopez observe le marché et ses proches rappellent que sa patience actuelle n'est pas due à une quelconque question d'argent : "Il a viré des gars comme Bielsa ou Petkovic alors autant vous dire que ça n'a rien à voir dans l'équation". Pour rappel, David Guion est en effet sous contrat jusqu'en juin 2024 avec un salaire bien moins important que l'Argentin et le Suisse à l'époque de leur licenciement. Aujourd'hui, c'est plus le timing qui ne pousse pas à la précipitation avec un match tous les trois jours d'ici la prochaine trêve internationale.

En cas de mise à l'écart de David Guion, les solutions en interne ne sont déjà pas légion pour prendre en charge l'équipe d'un match à l'autre. Ce calendrier n'empêche pas en tout cas des agents de proposer leurs entraîneurs depuis plusieurs semaines. Et les rumeurs vont bon train. Certains supporters rêvent d'un Julien Stephan mais il n'est pas vraiment dans les petits papiers et son profil ne correspond pas vraiment avec une méconnaissance totale de la Ligue 2. Eux la connaissent par cœur, Philippe Montanier ou Bruno Irles, mais pour le moment il n'y a eu aucun contact. Il y a aussi ceux qui rêvent de revenir, c'est le cas d'Elie Baup. L'ancien coach des Girondins de Bordeaux champion de France 99 est dans les starting blocks mais là aussi son profil ne semble pas vraiment correspondre à cette direction et il n'a plus entraîné depuis des années. Bref, il est encore trop tôt pour avancer un nom même dans le premier cercle de Gérard Lopez, des premiers contacts ont été pris pour simplement se renseigner à ce stade.