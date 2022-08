Ligue 2 – Girondins de Bordeaux : « On est vraiment sur un fil» avertit Guion

Avec sept points en trois journées, Bordeaux est dans les clous. Grâce notamment à ses jeunes éléments qui découvrent avec envie et enthousiasme le championnat de Ligue 2. Mais avant d’aller se frotter à Grenoble ce lundi, David Guion espère que le club va vite pouvoir vendre afin de qualifier les joueurs recrutés cet été. Interview.

France Bleu : dans quel état d’esprit abordez-vous le match à Grenoble ?

David Guion : Toujours dans la même idée. On part du dernier match, on regarde ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, on travaille sur nous et quelques orientations par rapport à l’adversaire. On a eu une semaine de travail où les garçons ont encore été cohérents dans leur investissement. Maintenant on va rencontrer une équipe qui a l’habitude de cette Ligue 2, qui s’est beaucoup renforcée à l’intersaison et qui présente de la valeur dans toutes les lignes et notamment devant.

C’est impossible de continuer avec cette équipe là

Vous pensez notamment à la première période ratée face à Niort ?

Oui. On n’a pas de marge de manœuvre, on est vraiment sur un fil et je me dois de garder une grande exigence. Aujourd’hui on est à 110% de nos moyens. Il y a beaucoup de choses à corriger et on ne peut pas se permettre de faire un petit peu moins que 110% parce que sinon on va avoir des difficultés. Il faut vraiment que je réussisse à garder les garçons complètement dans le projet et totalement investis. Il ne peuvent pas ne serait-ce qu’être un petit peu déconcentrés.

Il faut plus de maîtrise à votre jeune équipe pour pouvoir durer ?

Evidemment. Je comprends et j’entends cette satisfaction dans l’environnement par rapport à tous ces jeunes qu’on a mis sur le terrain. Ligue 1, Ligue 2 confondues, ça ne s’est jamais vu d’avoir une équipe aussi jeune. Ca ne s’est jamais vu de commencer une saison sans aucun renfort. Nos 19 concurrents se sont renforcés. Tous ces jeunes, ça ne peut pas durer, c’est impossible. L’histoire est belle jusqu’à maintenant, il y a des résultats mais on se doit d’encadrer cette jeunesse. Il y en a quelques uns qui se révèlent, on voit que ça a bien travaillé au centre de formation, on voit que ce sont des garçons qui écoutent. C’est de bon augure pour la suite mais c’est impossible de continuer avec cette équipe là.

Après trois journées, Bordeaux n'a pas concédé le moindre but. © Maxppp - Maxppp

Qu’est ce qui pourrait faire que cette génération s’installe durablement dans l’équipe ?

Ils ont une chance inouïe. Ils n’’étaient pas programmés pour jouer de suite mais pour rentrer dans le groupe. On ne fait jamais débuter autant de jeunes d’un seul coup. Pour qu’un jeune puisse s’épanouir, progresser, il faut qu’il soit accompagné. Il faudra que ces garçons là amènent de la régularité dans la durée, soient exigeants avec eux-mêmes, continuent à énormément travailler. Pour l’instant on gagne donc c’est un peu plus facile mais je me doute bien qu’il va y avoir des moments beaucoup plus difficiles dans les semaines qui vont arriver. Ces garçons ont vraiment besoin d’être épaulés parce qu’on ne peut pas leur mettre toutes les responsabilités. Il y en a qui n’étaient même pas titulaires en N3 l’année dernière.

Vous êtes impatient de pouvoir compter sur vos recrues ?

Evidemment que je suis impatient. On a tous envie d’avoir nos joueurs le plus rapidement possible. A aucun moment je m’attendais à vivre une situation comme ça. Il ne reste plus que dix jours avant la fin du mercato. Je me doute que ça risque d’être encore un petit peu long.