Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : Gérard Lopez livre ses vérités sur le mercato

Il a pris la nuit pour retrouver son calme et donner ses explications. Gérard Lopez, le propriétaire et président des Girondins de Bordeaux, revient ce mercredi matin sur la fin du mercato du club. Il souhaite bien sûr déminer l'imbroglio des dernières heures du mercato où le club n'a finalement pas réussi à signer une seconde recrue avec en toile de fond cette histoire de vol de papiers du directeur sportif des Marine et Blanc, Admar Lopes.

ⓘ Publicité

Dans un premier temps, Gérard Lopez rappelle qu'avant même le début de ce mercato, il considérait que les Girondins de Bordeaux avait pour lui "le meilleur effectif de la Ligue 2 et qu'il s'agissait avant tout d'un mercato d'ajustement pour renforcer l'équipe." Pour l'homme d'affaires Hispano-Luxembourgeois, il y avait deux dossiers prioritaires : l'arrivée d'un "joueur technique capable de jouer dans le cœur du jeu et de garder le ballon" et le départ d'Alberth Elis avec l'objectif derrière de le remplacer. Pour le premier dossier, le club a recruté le jeune roumain Alexi Pitu. Le second a lui été aussi réglé avec le départ de l'attaquant Hondurien pour Brest.

Il se défend sur l'échec de la seconde recrue

Il ne manquait plus que la dernière partie du plan à finaliser, c'est-à-dire remplacer numériquement Alberth Elis. Cela ne sera donc pas fait. "On souhaitait bien faire ce joueur de profondeur, un jeune joueur à développer", précise Gérard Lopez. Le club a travaillé longtemps sur trois pistes, deux d'entre elles ont été abandonnées en raison du nombre futur d'extra-communautaires dans l'effectif et de la situation contractuelle de Josh Maja. Comme révélé par France Bleu Gironde, les Girondins se sont alors penchés sur un jeune joueur Français évoluant en Espagne. "On avait un accord avec le joueur et son agent mais aussi un accord verbal avec son club, explique le président bordelais. Sauf que ce club a décidé de faire la sourde oreille et de changer le deal à la dernière minute". Il a notamment demandé à Admar Lopes, le directeur sportif des Marine et Blanc, de se rendre sur place. Problème, ce dernier s'est fait voler ses effets personnels ce mardi au Portugal et ne pouvait donc plus bouger. Au-delà de son passeport et son ordinateur, il a notamment perdu des documents personnels très importants.

Mais pourquoi avoir attendu la dernière minute pour réaliser cette recrue alors qu'un accord existait depuis plusieurs jours ? "C'est simple, ce club ne pouvait pas lâcher le joueur sans avoir trouvé son remplaçant. On les a même aidé sur le sujet, répond fermement Gérard Lopez. Et de toute manière, je vais être cash, quand moi on me change les règles du jeu comme ça à la dernière minute, généralement faut mieux pas être à l'autre bout du fil et je ne fais pas le deal". Et David Guion, son entraîneur, qui voulait à tout prix un remplaçant : "David comprend la décision. Il est à l'écoute comme nous de lui. Je le redis, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de nous faire remonter avec cet effectif, c'est David. Et quand je dis qu'on a le meilleur effectif de la Ligue 2, ce n'est pas pour lui mettre la pression, c'est avant tout mon avis personnel", poursuit le patron du club au scapulaire.

Un club français et allemand mettent 17 millions d'euros sur la table pour Mwanga

D'ailleurs, pour lui, il ne faut pas se focaliser sur cet échec. Pour Gérard Lopez, "la grand victoire de ce mercato, c'est d'avoir gardé nos meilleurs joueurs. On a résisté, tenu bon". Pour appuyer ses propos, il donne toute une série d'offres (écrites !) reçues par le club : 17 millions d'euros pour Junior Mwanga, 12.5 pour Dilane Bakwa, 5.5 pour Josh Maja et 4 pour Malcom Bokele. Selon les informations de France Bleu Gironde, les Marine et Blanc ont en effet bien reçu deux offres (une française, l'autre allemande confirmés par ces clubs) pour leur jeune défenseur, révélation de la saison. Deux autres françaises dont celle de Lorient pour leur attaquant de 20 ans, auteur de 4 buts et 4 passes décisives. Pour Josh Maja, des offres anglaises et surtout espagnoles seraient encore arrivées hier. Enfin, pour Malcom Bokele, il s'agissait bien d'un club français.