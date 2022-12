Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : "Il va falloir être intelligent", Gérard Lopez se penche sur le mercato

Comme chaque année, le mercato hivernal va ouvrir ses portes ce 1er janvier 2023 pour un mois. Contrairement à ces derniers temps, il devrait être assez calme aux Girondins de Bordeaux. Le dirigeants ne comptent pas chambouler les équilibres d'une équipe qui tourne plutôt bien sur cette phase aller et ne pas perturber l'éclosion des jeunes. La stratégie devrait être une arrivée pour un départ comme le confirme Gérard Lopez, le propriétaire et président des Marine et Blanc.

Quel est votre plan pour le mercato ?

Cela va dépendre de plusieurs choses. On sait qu'il y a un voire deux joueurs qui ont déjà demandé à partir donc ils partiront peut-être. Il faudra alors le ou les remplacer. Ce que l'on ne va pas faire, c'est rajouter des joueurs supplémentaires au groupe (sans départ) car cela va recréer des problèmes en termes de gestion de vestiaire avec des joueurs qui ne joueront pas. Il va falloir être intelligent sur ce mercato. Après c'est clair qu'on a des pistes s'il faut vite réagir. On a des joueurs qui veulent absolument venir mais cela ne se fera que s'il y a des départs.

Le départ d'Alberth Elis est-il entériné ?

Non, il n'est pas encore acté même si des clubs s'intéressent à lui et ce n'est pas un secret qu'il veut partir. Après il reste très professionnel aux entraînements et dans la préparation des matchs. En tout cas, s'il venait à partir, il faudra le remplacer et s'il reste, il sera à fond. Mais, c'est un des joueurs qui a demandé à partir.

Quelle est la situation de Fransergio ?

C'est moins clair qu'Alberth Elis car ce n'est pas un joueur qui veut absolument partir. C'est un joueur sur lequel nous on compte. Après il faut qu'il élève son niveau. Mais je vais oser le dire, même si je ne vais pas me faire des amis, c'est un joueur qui a un niveau bien au-dessus de la Ligue 2 mais faut être honnête, ça ne se transpose pas sur le terrain. Il faut qu'il bosse. Mais aujourd'hui, il n'est pas parti et ce n'est pas prévu pour nous qu'il parte. Et lui n'a pas demandé à partir.

Vous garantissez qu'aucun joueur important quittera le club ?

Moi, je ne vois pas qui pourrait partir. En tout cas, si on parle des jeunes joueurs, aucun ne nous quittera, ça c'est très clair.