Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : "Je ne suis pas content de moi" avoue Livolant avant son retour à Guingamp

Il était une des têtes d'affiche du recrutement girondin du haut de ses 170 matches de Ligue 2. Remplaçant de Dilane Bakwa, parti à Strasbourg, l'ancien joueur de l'En Avant a eu du mal à s'intégrer dans le projet de jeu. La faute notamment à un niveau physique insuffisant. Dans la foulée de sa performance à Valenciennes (1-2) il y a dix jours, il espère vraiment lancer sa saison au Roudourou. Interview.

France Bleu : comment appréhendez-vous ce retour à la maison ?

Jérémy Livolant : Positivement. J’ai eu quelques coéquipiers qui m’ont fait des retours de leur match à Laval. Ils l’ont un peu en travers de la gorge. C’est clair qu’attendre dix jours (ndlr : après le succès à Valenciennes) c’est assez long mais on a eu une plus longue plage de temps pour se préparer. Il faut aussi voir les choses de cette façon.

"Ce n’est pas suffisant du tout, j’en suis complètement conscient"

A quel accueil vous attendez-vous ?

Positif. J’ai laissé, je pense, une bonne image. J’ai toujours été exemplaire, j’ai toujours montré l’exemple et je n’ai jamais triché. C’est ce que les supporters attendent là-bas. Je pense que ça ira bien. J’avais déjà vécu ce scénario quand j’étais à Sochaux. Ca va faire bizarre d’être de l’autre côté du vestiaire mais ça fait partie du métier d’affronter ses coéquipiers.

Vous l’attendez ce match ?

C’est vrai que je l’avais noté dans mon calendrier, c’est le match que j’attendais. En plus, je vais revoir ma famille que je n’ai pas vue depuis un petit moment. Donc ça va me faire du bien.

Physiquement vous avez rendu votre meilleure copie contre Valenciennes…

Il était temps que je revienne à 100%. Je sentais que j’étais en gros déficit physique, je n’arrivais pas à enchaîner les courses à haute intensité. Quand je ne suis pas au top, ça se ressent sur ma lucidité, sur mes derniers gestes. Aujourd’hui j’ai rattrapé mon retard. C’est positif pour moi et pour le groupe.

Que vous demande l’entraîneur ?

Ca dépend des matches. Sur le début de saison, il me demandait de venir en deuxième attaquant. Quand il y a une défense à cinq, il me demande de jouer un peu plus écarté. J’ai plus eu ce rôle de jouer à l’intérieur. A Guingamp, j’avais moins ce rôle-là. Il a fallu que je l’assimile.

Il manque un déclic, un but, une passe décisive ?

C’est vrai qu’avec des "si", j’aurais pu refaire mon début de saison et qu’avec un peu plus de réussite, ce ne serait pas la même chose. Il manque ce petit truc qui viendra par une passe décisive ou un but. Je suis à la recherche de ce déclic depuis un petit moment.

On vous sent lucide et pas satisfait de votre début de saison ?

Ce n’est pas suffisant du tout, j’en suis complètement conscient. Quand on est un joueur ambitieux, on reconnaît soi-même le manque de réussite et de performance. Aujourd’hui je ne suis pas content de moi, je n’ai pas honte de le dire. J’ai cette impression de monter en puissance, mon match à Valenciennes était très correct. J’essaie d’être positif le plus possible mais je suis aussi lucide sur mes contre-performances.