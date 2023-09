Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : "Je ne suis pas naïf", lâche David Guion à propos de son avenir au club

David Guion joue-t-il déjà son avenir sur le banc des Girondins de Bordeaux ce samedi à Valenciennes ? Cette question beaucoup se la pose après le début de saison plus que mitigé de son équipe (12e de Ligue 2) et la vilaine fessée reçue au Matmut Atlantique face à Auxerre (2-4) juste avant la trêve internationale. Depuis, personne n'a pris la parole. La direction est restée très silencieuse, même en interne. Bon ou mauvais signe ? Une chose est sûre, l'entraîneur bordelais, qui s'est exprimé sur sa situation personnelle ce jeudi, jouera gros lors de ce déplacement dans le Nord.

Comment avez-vous vécu l'après-Auxerre et vous sentez-vous en danger ?

Très sincèrement, ça ne fait pas du tout plaisir d'être mis en cause comme ça, maintenant ça fait aussi partie de notre job. On n'est pas là où on veut et c'est tout à fait normal que les gens soient mécontents. J'entends la réaction des supporters, moi aussi je ne suis pas content. C'est normal que l'entraîneur soit visé puisque c'est lui qui doit emmener tout le monde. Après, je reste focus sur mon travail.

Pensez-vous jouer une grande partie de votre avenir ce samedi ?

Non, on a discuté avec la direction pour trouver des solutions. Il faut savoir prendre un peu de recul, analyser ce match contre Auxerre qui me reste en travers de la gorge. On a deux points de moins que la saison dernière. Pour être franc, l'objectif était même d'atteindre les 10 points sur ce premier bloc et il n'est pas atteint.

Mais sentez-vous vos dirigeants à fond derrière vous ?

A fond (sourire)... évidemment qu'il faut peut-être gagner des matchs, ramener des points quand même pour que ce soit le cas. Je ne suis pas naïf ! Je suis dans le milieu depuis pas mal de temps donc je sais comment ça fonctionne. Après j'ai entièrement confiance dans mes joueurs, mon groupe, je sais qu'on va y arriver. Je sais qu'on sera là-haut. Maintenant, ça prend plus de temps que prévu. Mais, ça va rentrer dans l'ordre car j'ai des bons joueurs.

Mais est-ce qu'on va vous laisser ce temps ?

Ce n'est pas moi qui décide de ça. Mais, je vois bien que les joueurs travaillent bien, répondent aussi. Il y a de la communication entre les joueurs et le staff. Tout se passe bien, il y a du travail. Maintenant, il faut des actes !

On vous a fixé un nombre de points à prendre ?

Non, c'est nous qui nous fixons cet objectif.

Comptez-vous tout de même changer des choses ?

Bien sûr ! La remise en question, elle est permanente. Et surtout, elle est pour moi aussi. Je dois changer des choses. Je peux vous dire qu'il y a eu des recadrages individuels pendant la trêve.

Par rapport à la concurrence, est-ce que vous avez trop protégé certains joueurs ?

Dans la remise en question, on est clairement sur ce genre de sujets. Déjà, dans ce début de saison, il a fallu gérer l'absence de Stian (Gregersen). Il nous apporte tellement de stabilité avec Yoann (Barbet) que l'on ne peut pas occulter son absence. On l'a bien vu face à Amiens. Après, c'est vrai qu'en début de saison, j'aime donner de la confiance à des joueurs sur le moyen terme et ne pas tout changer à la première défaite comme à Pau. En plus, la suite nous a plutôt donné raison (trois matchs sans défaite et sans encaisser de but). Donc, j'aime donner cette confiance. Après, je ne suis pas aveugle, il faut rendre cette confiance sinon ça peut bousculer des statuts. C'est dans ma réflexion.