Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : "le club a réussi à faire face à un énorme défi" estime Lopez

Un peu plus d'un an après son arrivée et un peu plus de trois mois après la relégation en Ligue 2 et la menace d'un dépôt de bilan, Gérard Lopez estime que le train girondin est de nouveau sur les rails.

"Plus qu'un soulagement, il y a cette certitude qu'on part d'une base qui a été nettoyée. Et ça se sent. Je n'aurais jamais pensé prendre autant de plaisir en Ligue 2. Je préfèrerais prendre du plaisir en Ligue des Champions mais je prends énormément de plaisir à cause du club. Et ça, je ne l'ai pas ressenti l'année passée."

Guion a les moyens de ses ambitions

Le patron du club assure qu'une partie de la dette a été effacée et que la masse salariale a été ramenée à 11 millions d'euros. Gérard Lopez se réjouit également de l'éclosion des jeunes de la formation ainsi que d'un état d'esprit retrouvé,. Sur le terrain comme dans les bureaux.

Les Girondins ont officialisé l'arrivée de l'attaquant géorgien Zuriko Davitashvili, cinquième et dernière recrue du mercato estival. De quoi donner à David Guion les moyens de ses ambitions.

"Je suis content de l'effectif, explique l'entraîneur, j'avais ciblé des profils. Les garçons qui nous ont rejoints remplissent parfaitement les cases que j'avais demandées, notamment au niveau de l'expérience. Pour moi, les Girondins ce n'est pas un club de Ligue 2. L'idée c'est d'être ambitieux. Une fois que l'amalgame sera fait, on verra où on sera en deuxième partie de saison pour être présent sur le sprint final."

2èmes du classement après six journées avec un seul but encaissé, les Bordelais iront affronter le Paris FC ce samedi.