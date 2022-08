Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : le club se déleste de son plus gros salaire avec le prêt d'Oudin à Lecce

Comme prévu, le mercato des Girondins de Bordeaux s'emballe en ce début de semaine. Alors que Zuriko Davitashvili a rejoint la longue liste des recrues en attente de leur homologation de contrat, le club tente toujours de libérer un maximum de masse salariale pour très vite intégrer les petits nouveaux. Ce mardi, un troisième joueur s'apprête à quitter le "loft" et pas n'importe lequel : Rémi Oudin. Le milieu de terrain bordelais, plus gros salaire du club depuis les départs de Mexer et Hwang, va être prêté à Lecce en Italie. Un prêt sans option d'achat. Selon nos informations, le club italien ne va pas prendre en charge la totalité du salaire du joueur mais une très grande partie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un autre joueur des Girondins pourrait prendre la même direction que Rémi Oudin, c'est Junior Onana. Le club compte faire monter les enchères entre les trois candidats très intéressés par le milieu de terrain camerounais. Il s'agit de Cremonese et Spezia en Italie et Midtjylland au Danemark. Le premier a fait une offre ce mardi mais la direction bordelaise attend celles de deux autres. Le joueur, lui, continue de privilégier l'Italie.