Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : le déplacement à Sochaux, un tournant "psychologique" de la saison

"Une équipe peut prendre le dessus psychologiquement sur l'autre" a déclaré David Guion en début de conférence de presse. Avant le match de samedi 15h à Sochaux, l'entraineur des Girondins a dressé le portrait d'un match clé pour aborder le sprint final en Ligue 2. Le FC Sochaux Montbéliard est en effet 3ème du championnat avec un seul point de retard sur les bordelais.

"Un match couperet ? [...] Ça fait pas mal de temps qu'on est dans des matchs couperets."

Questionné sur le "match couperet" que serait ce déplacement à Sochaux, le coach s'est amusé : "Un match couperet ? Vous me posez la question depuis plusieurs semaines. Ça fait pas mal de temps qu'on est dans des matchs couperets..." Il a répété plusieurs fois que son groupe - jeune, 22 ans de moyenne d'âge ! - grandissait à chaque étape et à chaque déplacement.

Pour autant, le technicien Bordelais ne minimise pas le match face à cette équipe Sochalienne, meilleure attaque de Ligue 2. Pour lui ,"c'est important de faire comprendre à son adversaire qu'on est très présents et qu'on a envie de se battre pour cette fin de saison". C'est donc bien avec un ascendant psychologique que les Girondins espèrent revenir de Sochaux, sans oublier les 3 points qu'ils pourraient retirer à leur adversaire du weekend pour se donner une bouffée d'air en championnat.

Mais pour faire déjouer cette équipe de Sochaux, il va falloir resserrer les vis derrière et être "plus calculateurs" a expliqué David Guion. Selon lui, c'est cela qui a pêché quand les marines et blancs menaient 1-0 face à Saint Etienne le weekend dernier. "Il faut avoir la culture du résultat. [...] On doit changer son comportement pour au moins conserver l'avantage que nous avions [...]. On ne défend pas pareil proche de notre surface quand on mène 1-0".

Sochaux - Bordeaux pour la 27ème journée de Ligue 2, c'est à suivre en intégralité samedi à 15h sur France Bleu Gironde.