Ligue 2 - Girondins de Bordeaux: le dispositif de sécurité du Virage Sud revu après les incidents contre Rodez

C'est une retour forcément particulier qui attend les Girondins de Bordeaux. Ce lundi (20h45), ils s'apprête à retrouver leur stade, le Matmut Atlantique, pour la première fois depuis la sale soirée du 2 juin dernier. Soirée au cours de laquelle ils ont vu leurs chances de remonter en Ligue 1 s'envoler en raison de l'arrêt de leur match contre Rodez après l'agression d'un joueur ruténois par un supporter bordelais.

Depuis, le club a été lourdement sanctionné par les instances du football français : match perdu, un point de pénalité au classement au début de cette nouvelle saison et une fermeture du Virage Sud pour deux rencontres. C'est dans ce contexte très spécial que les Marine et Blanc accueillent ce soir Concarneau à l'occasion de la 2e journée de Ligue 2. Sans oublier que sportivement ils doivent réagir après leur surprenante défaite à Pau (0-3) en ouverture du championnat.

La démission de Lafarge refusée

Face aux Bretons, les Ultramarines ne seront donc pas dans le Virage Sud. Le plus grand groupe de supporters bordelais va prendre place en haut de la Tribune Ouest. Ce sera pareil contre Amiens dans deux semaines. Par conséquent, il faudra patienter pour voir les nouvelles mesures prises par le club pour améliorer la sécurité en bas du VS après deux incidents en deux ans (Costil et Rodez). Des mesures décidées en bonne intelligence entre les Ultramarines et la direction des Girondins de Bordeaux via David Lafarge.

Pourtant, cet historique du club, aujourd'hui conseiller du Président sur la sécurité et les relations avec les clubs amateurs, a bien a failli rendre son tablier selon nos informations. Il l'a d'ailleurs rendu le soir même des événements contre Rodez en proposant à deux reprises sa démission à la direction du club. Une démission refusée par Gérard Lopez, son propriétaire et président, puis par Thomas Jacquemier, le directeur général du club.

Plus personne sur la pelouse à l'ouverture des portes

Au cours de cette réunion entre les Ultramarines et les Girondins de Bordeaux, il n'y a pas eu un accrochage sur le moindre sujet. Le groupe de supporters bordelais a accepté tous les ajustements proposés par la direction. La première d'entre elles, et peut-être la plus important, c'est qu'il ne devra y avoir plus aucun membre des Ultramarines en bord pelouse à partir de l'ouverture des portes du stade et jusqu'à la fin du match. C'est-à-dire que le bâchage du bas du Virage Sud devra être terminé avant l'arrivée des premiers spectateurs. Et à partir de ce moment-là, tout le monde sera derrière les barrières et en tribunes.

Le Virage Sud du Matmut Atlantique. © Maxppp

Si le club ne prévoit pas forcément plus de stadiers cette saison en bas du VS, il y a eu une réunion avec les responsables de ces derniers avec une remise à plat de toutes les consignes. Ces derniers temps, il y avait eu pas mal de légèreté à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'équipement, il n'est pas prévu pour le moment d'installer des filets comme dans certains stades pour éviter les jets de projectiles ou de nouvelles barrières afin de renforcer la sécurité entre le terrain et la tribune.

L'affluence dans le VS limitée

Enfin, les Girondins de Bordeaux ont pris une décision importante lors de cette intersaison face à l'affluence du Virage Sud lors de certains matchs ces derniers mois, et notamment contre Rodez. Pour éviter que celui-ci ne soit surpeuplé, les barrières vont être à nouveau fermées dans la coursive du Matmut Atlantique. On ne pourra plus se balader totalement librement dans l'enceinte.