Ligue 2 – Girondins de Bordeaux : « Le Havre a quelque chose de plus que tout le monde »

A la veille de défier le HAC dans le choc de la 21ème journée, l’entraîneur bordelais David Guion sait que son équipe devra être « opportuniste et efficace » pour faire tomber le leader normand et relancer la course à la première place.