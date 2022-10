Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : le nouveau chant des Ultramarines

Ce jeudi, on se chauffe les cordes vocales dans 100% Girondins à J-2 de Bordeaux-Metz. C'est l'heure de découvrir le nouveau chant des Ultramarines. Un chant que le plus grand groupe de supporters bordelais entonne depuis quelques semaines dans le Virage Sud lors des matchs. Un chant bien sûr en français mais venu d'Italie comme l'explique l'un des leaders des Ultramarines : "C'est un air connu là-bas car c'est la chanson des pompiers qui est repris par beaucoup de groupes Ultras et ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à reprendre cet air."

Il poursuit : "Et c'est vrai qu'avec les feux de cet été, les pompiers et tous ces sujets-là, c'est une chanson qu'on a réécouté et qu'on a fini par reprendre. En plus, nous aussi en interne, on avait besoin d'un nouveau chant. Un chant où les gens reprenaient les paroles". Au final, il est composé de quatre couplets de deux phrases et d'un refrain pour une durée totale d'une trentaine de secondes :

Dans ce chant des Ultramarines, il y a plusieurs références. La première, c'est au stade René Galice, le nom que tout vrai supporter bordelais donne au Matmut Atlantique. La deuxième, c'est aux couleurs du club : "Je n'ai que deux couleurs que je porte dans mon cœur, le Marine et le Blanc sont les clés du bonheur". La troisième et dernière, c'est au Virage Sud où tous les plus fervents supporters du club viennent chanter à chaque match depuis des décennies avec les Ultramarines.

Les paroles du nouveau chant des Ultramarines. - capture d'écran

Bordeaux-Metz, c'est à suivre en direct et en intégralité ce samedi sur France Bleu Gironde à partir de 14h30 avec Clément Carpentier et Yon Ecenarro.