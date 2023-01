Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : Malgré la frustration, un bilan positif à la mi-saison

Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient dans la vie. C'est sûrement la première des leçons à retenir pour les Girondins de Bordeaux à la mi-saison. Oui, la frustration est grande aujourd'hui de voir cette équipe, si bien partie dans cette saison de Ligue 2 (leader après 13e journée avec deux défaites), finalement loin du Havre (à 9 points) et avec une meute de prétendants à la montée à ses trousses (Metz, Sochaux, Grenoble, Amiens...) à la mi-saison. Mais pour faire un bilan, il faut prendre du recul. Se souvenir. Revenir à la matinée du 28 juillet dernier où personne ne savait si le club continuerait d'exister au plus au haut niveau.

Six mois plus tard, les Girondins de Bordeaux occupent la deuxième place de son championnat, synonyme de remonter. C'est donc une sorte de premier miracle. Problème, l'appétit vient en mangeant et comme le répète souvent Gérard Lopez, le propriétaire et président des Marine et Blanc, "la vérité est toujours celle du dernier match". Et forcément, l'exigence n'est plus la même aujourd'hui et tout le monde attend une remontée directe. Le Virage Sud l'a d'ailleurs bien rappelé aux joueurs lors du dernier match face à Amiens : "On veut la Ligue 1".

Vive la jeunesse !

Une chose dont les supporters bordelais peuvent encore rêver grâce à un excellent début de saison. Et surtout grâce à une jeunesse triomphante. En effet, ils peuvent avant tout dire merci à leur centre de formation à la mi-saison. Car cette deuxième place, ils la doivent avant tout à ces gamins que sont Dilane Bakwa, Junior Mwanga, Malcom Bokele, Tom Lacoux, Logan Delaurier-Chaubet, Johaneko Louis-Jean ou encore Jacques Ekomié. Où serait le club sans leurs performances semaine après semaine au plus haut niveau alors qu'ils jouaient pour la plupart en N3 la saison dernière ?

Dans cette première partie de saison, les Girondins de Bordeaux se sont découverts une jeunesse et David Guion devra sans souvenir sur la phase retour. Johaneko Louis-Jean, excellent lors du dernier match contre Amiens, est venu lui rappeler cela. Les statuts dans le vestiaire, c'est bien. Les performances sur le terrain, c'est mieux. Et peu importe les renforts lors de ce mercato hivernal.

Un recrutement juste

L'autre point positif de cette première partie de saison est le recrutement. Si sur le papier, il ne vend pas du rêve, il fut plutôt bon. Très critiqué la saison dernière, Admar Lopes, le directeur sportif, a su cette fois apporter expérience et leadership avec notamment Barbet et Nsimba. Deux choses indispensables pour exister en Ligue 2. Et cela permet aujourd'hui à David Guion de s'appuyer sur une colonne vertébrale très solide contrairement aux dernières saisons.

Alors oui certaines recrues déçoivent un peu (Davitashvili) ou beaucoup (Badji et Michelin) mais le potentiel est là. Et si ces joueurs sont à leur niveau sur la deuxième partie de saison, les Girondins de Bordeaux ne seront vraiment pas loin de la montée. De plus, l'effectif est aujourd'hui équilibré, contrairement à la saison dernière. Si sur le plan comptable, ils manquent des points depuis mi-octobre, les Marine et Blanc peuvent jouer les yeux dans les yeux avec le haut de tableau de la Ligue 2.

Aucune marge

Finalement, à la mi-saison, les Girondins de Bordeaux doivent avant tout se méfier d'eux-mêmes car ils n'ont aucune marge. Un moment de déconcentration comme à Nîmes, au Havre ou face à Pau et la sanction est immédiate. C'est l'une des leçons de cette première partie de saison. "Le bilan est encourageant. Je pense qu'on est sur le bon chemin mais on doit être plus régulier et plus constant pour pouvoir consolider cette deuxième et enchaîner une série de victoire car c'est indispensable. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une belle marge de progression donc ça permet d'avoir beaucoup d'espoirs pour la seconde partie de saison", explique David Guion.

Ces espoirs seront d'ailleurs très vite confortés ou non. D'ici début mars, les Girondins vont se déplacer quatre fois (Dijon, Pau, Niort et Amiens) lors des six prochains matchs et recevoir Le Havre, le leader et le Paris FC, un candidat à la montée. Et il faudra ensuite enchaîner sur Saint-Etienne et Sochaux. Le menu est donc copieux et cette fois-ci, il ne faudra pas laisser de points en route comme sur cette fin de la phase aller.

Une solidité défensive à retrouver...

C'est une maxime qui se vérifie chaque saison, et les Girondins de Bordeaux sont bien placés pour le savoir. L'attaque fait gagner des matchs. La défense, des titres. Si le bateau ne coule plus comme la saison dernière, il a tendance à tanguer depuis quelque temps (17 buts encaissés lors des 16 derniers matchs). Et les résultats s'en ressentent. Pour espérer une remontée directe en Ligue 1, les Marine et Blanc vont devoir retrouver leur solidité défensive du début de saison (cinq clean-sheet en six matchs).

C'est en effet tout le paradoxe de cette première partie de saison bordelaise. Briller dans le jeu n'est pas gage de points au classement. En tout cas, jusqu'à maintenant. Il va donc falloir remettre le bleu de chauffe. La Ligue 1 est à ce prix.