Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : Mwanga, Barbet, Elis... le conseil de classe de la mi-saison

C'est l'heure d'enfiler le costume du professeur pour le conseil de classe de la mi-saison aux Girondins de Bordeaux. L'heure de distribuer les bons et les mauvais points. Et forcément avec une deuxième place au classement de la Ligue 2 après la phase aller, il y a bien sûr beaucoup de satisfactions chez les Marine et Blanc. Les jeunes mais aussi la plupart des cadres.

ⓘ Publicité

Les déceptions, elles, se comptent sur les doigts d'une main. Mais pour certaines, elles pèsent un peu lourds car il s'agit de joueurs importants sur le papier ou de recrues.

Les félicitations

C'est LA révélation de la saison aux Girondins de Bordeaux. Junior Mwanga (note : 18) étale un peu plus tout son talent et sa classe à chaque match. Inconnu du grand public, le jeune défenseur de 18 ans issu du centre de formation est en train de se faire un nom. Doté "d'une maturité exceptionnelle dans le jeu" selon son président, il s'est imposé en défense avant de le faire au milieu comme un grand. Aucune fausse note, même son carton rouge à Grenoble puisque celui-ci était inexistant. L'Europe entière s'intéresse déjà à lui et le club a d'ailleurs reçu ces dernières jours une très belle offre. Mais, "il ne partira pas à 200%", répond un dirigeant qui espère garder son joyau aux Girondins jusqu'en juin 2024.

Très bien

Ils sont deux. Deux joueurs joueurs rescapés des dernières saisons : Josh Maja (note : 16) et Stian Gregersen (note : 16). Le premier, incapable de s'imposer depuis son arrivée aux Girondins en 2019, montre enfin tout son potentiel à l'étage inférieur. Redoutable tireur de penalty (6), il est le meilleur buteur de la L2 (11 réalisations). Il excelle aussi entre les lignes pour animer l'attaque bordelaise (3 passes décisives). Le second, lui, confirme ses bonnes dispositions vues en Ligue 1 la saison dernière. Ses sautes de concentration ont disparu et il est tout simplement au-dessus au niveau athlétique dans ce championnat.

Stian Gregersen, le défenseur des Girondins de Bordeaux. © Maxppp - Vincent Michel

Bien

On retrouve ici quatre joueurs. Deux cadres, Yoann Barbet (note : 15) et Gaëtan Poussin (note : 14). Et deux gamins, Dilane Bakwa (note : 14) et Malcom Bokele (note : 14). Le nouveau capitaine des Girondins est le leader attendu. A part son tout premier match à Saint-Etienne, il s'est montré intraitable défensivement et en plus, il apporte très régulièrement le danger sur les phases arrêtés offensives (3 buts, une passe décisive et un penalty provoqué). De son côté, Gaëtan Poussin a prouvé qu'il pouvait être titulaire en Ligue 2 avec quelques parades importantes et surtout, sans fausse note pour le moment. A l'image de Junior Mwanga, Dilane Bakwa et Malcom Bokele font office de très bonnes surprises. Le jeune attaquant confirme enfin son très gros potentiel technique, un véritable facteur X. Il a été décisif (3 buts et 4 passes décisives) et même s'il a fini par baisser un peu de pied, cela reste une très bonne phase aller. Même chose pour Malcom Bokele. Très fort au duel, il est passé très rarement à côté. Pas latéral de formation, sa qualité de centre est plus que correcte. Pour beaucoup, il a gagné sa place à ce poste.

Assez bien

Ils sont un petit wagon à obtenir la mention assez bien : Vital Nsimba (note : 13), Tom Lacoux (note : 12), Danylo Ignatenko (note : 12), Zuriko Davitashvili (note : 12) ou Delaurier-Chaubet (note : 13). Ils n'ont pas mieux car ils peuvent tout simplement mieux faire. Nsimba apporte beaucoup offensivement grâce à une excellente qualité de pied mais attention aux largesses défensives souvent couvertes par Barbet. Lacoux est un véritable travailleur de l'ombre (capital dans une équipe) mais trop neutre dans l'utilisation du ballon. Et Bordeaux l'a souvent. Même constat pour Ignatenko. Malgré une dimension physique indispensable en Ligue 2 et une bonne frappe de balle, il est malheureusement très limité techniquement et ça peut vite devenir problématique quand on est milieu relayeur.

Danylo Ignatenko, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux © Maxppp - Laurent Theillet

Davitashvili a réalisé six bons mois. Il est au niveau attendu. C'est un joueur capable d'action de très grande classe. Problème, il n'est pas assez décisif (3 buts et une passe décisive). Enfin, le jeune Delaurier-Chaubet a donné un aperçu de son talent (3 buts) mais ça reste irrégulier et surtout il a tendance à se compliquer la tâche au lieu de faire simple. On peut aussi rajouter dans cette catégorie, trois autres jeunes : Emeric Depussay, Lenny Pirringuel, Jacques Ekomié et Johaneko Louis-Jean.

Passable

Deux joueurs obtiennent à nos yeux tout juste la moyenne : Issouf Sissokho (note : 10) et Fransergio (note : 10). Deux créateurs qui n'ont malheureusement pas assez pesé sur les résultats et le jeu des Girondins de Bordeaux. Le premier est sûrement un très grand talent mais ses blessures à répétition l'empêchent de s'exprimer pleinement et d'enchaîner les performances de haut niveau. En plus, il n'est pas dans les petits papiers de David Guion. Fransergio, lui, doit son "passable" à son début de saison, où son rôle n'a pas été neutre au sein d'une équipe très jeune, et surtout à un réveil depuis la trêve. Il a enfin montré par séquence le joueur de très haut niveau qu'il peut être. Mais, ça reste trop peu et il pourrait quitter le club dès cet hiver.

Aux rattrapages

Il s'agit de deux recrues : Aliou Badji (note : 9) et Clément Michelin (note : 9). Ils ne sont pas si loin de la moyenne car ils ont montré par moments de bonnes choses. Mais, ce n'est vraiment pas assez pour des recrues censés devenir des joueurs importants de cette équipe. L'attaquant venu d'Amiens a vraiment quelque chose et il est fait pour la Ligue 2 mais il récupère des miettes derrière Maja et son association avec ce dernier ne convainc pas pour le moment. Et surtout, il n'a toujours pas marqué en championnat ! Du coup, le club espère recruter un attaquant supplémentaire cet hiver. Une liste de 4 joueurs a été établie. Liste où l'on retrouve Morgan Guilavogui, l'attaquant du Paris FC, comme indiqué par Sud Ouest et Foot Mercato. Problème, "son président fera tout pour qu'il ne vienne pas chez nous", affirme une source proche du dossier. Clément Michelin, lui, a connu des débuts très compliqués avant de sortir un peu la tête de l'eau. Excellent tireur de coups de pied arrêtés, il ne se montre pas dominant comme attendu dans ce championnat de Ligue 2.

Aliou Badji, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. © Maxppp - Laurent Theillet

Le bonnet d'âne

Pas de surprise, c'est bien sûr Alberth Elis (note : 6). L'attaquant Hondurien est passé complètement à travers. Son non-départ du club l'été dernier y est pour beaucoup mais quand même. Parfois, il n'y a même pas eu le minimum syndical. Une grosse déception pour un joueur qui aurait pu être ultra-dominant en L2 car on ne claque pas comme ça 9 buts en six mois la semaine dernière en Ligue 1. S'il y a eu enfin un peu de mieux dernièrement, Alberth Elis va quitter les Girondins cet hiver. Une short-list de 5 noms est sur la table d'Admar Lopes, le directeur sportif, pour trouver son remplaçant. On y retrouve notamment Joël Asoro et Jérémy Livolant.