Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : "On a envie de rester là haut"

Rennes, c'est déjà du passé. De son 32ème de finale de coupe de France (2-1), Bordeaux veut juste retenir qu'il s'est hissé à la hauteur du rendez-vous. Physiquement, techniquement mais aussi grâce à un état d'esprit qu'il va falloir conserver cette semaine.

"J'ai bien aimé la réaction des garçons pour aller mettre ce but, avoue l'entraîneur David Guion. Il y avait une vraie envie. On a senti ça aussi contre Pau et c'est cet état d'esprit, ce caractère sur lequel il faut qu'on continue à travailler."

"On sait que ça va se jouer sur des séries"

A Caen, comme à chaque match à l'extérieur, Bordeaux sera très attendu. "Il faut continuer à gagner, martèle le coach, on a envie de voir comment on peut être fort dans l'adversité. Il y aura du répondant. On n'est plus comme en début de saison où les clubs ne nous connaissaient pas encore. On est vu, on est observé, On se doit de progresser pour pouvoir exister, s'affirmer et voir comment nos jeunes joueurs vont franchir les caps."

Vital Nsimba devrait retrouver une place de titulaire à Caen. © Maxppp - Maxppp

Les Normands, 7èmes à sept points des Bordelais et qui restent sur quatre rencontres sans victoire, ont pris du retard dans la course à la montée et doivent absolument entamer une série pour recoller. Ca tombe mal puisque c'est aussi l'objectif des Girondins qui ont cette semaine l'occasion de prendre leurs distances avec la concurrence.

"Notre but c'est d'enchaîner, insiste le défenseur Vital Nsimba qui devrait comme Yoann Barbet et Dilane Bakwa retrouver une place de titulaire. On sait que ça va se jouer sur des séries. En ligue 2, c'est comme ça, c'est l'équipe qui fait le plus long run. On a commencé une série contre Sochaux. A nous de continuer. J'espère qu'on pourra gagner les deux matches qui vont suivre."

Ce qui permettrait à Bordeaux d'aligner trois victoires de rang, ce qu'il n'a réussi à faire qu'une seule fois cette saison.