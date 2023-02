Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : "On doit être tous ensemble", lâche Admar Lopes face aux critiques répétées

C'est (très) rare. C'est même la première fois de la saison qu'il se présente de lui-même face à la presse après un match. Ce lundi soir, Admar Lopes, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, a décidé de prendre la parole après la victoire à l'arrachée des Marine et Blanc à Amiens (2-1) lors de la 25e journée de Ligue 2. Objectif, mettre en avant l'état d'esprit de l'équipe et faire taire un peu les critiques des dernières semaines à l'encontre de certains joueurs (Fransergio, Lacoux...) ou de David Guion, son entraîneur. Le Portugais ne les comprend pas forcément et réclame l'union sacrée dans ce sprint final qui attend les Girondins de Bordeaux.

France Bleu Gironde : est-ce que c'est une victoire qui peut changer une saison ?

Admar Lopes : Oui parce qu'on a vraiment mérité cette victoire. Je trouve que depuis quelques matchs, il y a toujours une équipe (les Girondins) qui essaie de jouer, de créer, d'avoir le ballon, de mettre un système en place pour gagner les matchs et en face, on a des équipes qui se mettent derrière, attendent les contre-attaques, les erreurs et c'est à nous de trouver les solutions. Donc, gagner ce type de match, c'est très important. C'est contre un concurrent direct, à l'extérieur. C'est un match qui va faire du bien. Même si on est qu'à deux victoires d'affilée, c'est important de les enchaîner et de faire une série quand on a notre objectif. On est content.

Le club peut-il se passer de Junior Mwanga au milieu de terrain ?

Moi, je ne suis pas coach. Ce n'est pas à moi de dire quel joueur doit jouer à quel endroit. Mais, je pense clairement qu'on a gagné le match à la mi-temps avec un changement tactique qui a été très bien fait. Tous les joueurs qui sont rentrés ont apporté quelque chose. Et j'en profite pour dire qu'on a un groupe qui a un super état d'esprit, qui essaie de se surpasser tous les jours et qui a déjà montré qu'il répondait présent dans la difficulté. Je pense que ce sont des garçons qui incarnent les valeurs du club et les supporters devraient être très contents d'avoir un groupe avec cet état d'esprit. J'entends parfois des critiques qui pour moi sont injustes envers certains joueurs. Peut-être qu'ils ne sont pas toujours au top niveau mais ils donnent toujours tout et ils ne sont pas beaucoup mis en avant. Ils se sacrifient pour l'équipe.

Est-ce que cette victoire est celle de David Guion, lui aussi souvent critiqué ces derniers temps ?

Tous les victoires sont pour le staff. Il travaille super bien et il y a une évolution pour pratiquement tous les joueurs. Les jeunes mais aussi les plus âgés. Cela veut dire que ce staff travaille vraiment bien. David a déjà prouvé qu'il savait réagir dans un match et résoudre les problèmes posés par l'adversaire. J'avoue que je ne comprends pas les critiques alors qu'on vient de faire la 13e victoire en 25 matchs avec un groupe qui n'arrête pas de progresser. J'entends les critiques, je peux les comprendre, moi aussi j'ai beaucoup d'exigence mais je pense que le coach aussi répond présent.

Cette prise de parole, c'est aussi pour dire qu'il faut être plus positif autour du club ?

Moi, je comprends que l'exigence est énorme à Bordeaux mais faut pas oublier d'où on vient, comment on a vécu l'été dernier. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Le public est formidable, ils étaient encore 350 là. Les supporters nous aident vraiment beaucoup mais si on veut atteindre les objectifs, il faut vraiment que tout le monde soit ensemble.

La prolongation de Junior Mwanga, c'est quelque chose d'important aussi pour le club ?

Oui, bien sûr. Le projet du club est très clair, on veut valoriser nos jeunes. Toujours donner la priorité les solutions à l'intérieur du club avant de recruter. Je suis très content de sa prolongation et aussi de celle de Malcom Bokele ou des autres jeunes. C'est important pour l'identité du club.