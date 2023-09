Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : pour David Guion, "l'entraîneur est la cible"

David Guion savait que la question de son futur immédiat lui serait posée ce jeudi après-midi en conférence de presse. Et sa réponse était préparée.

« Ça fait longtemps que j’ai intégré le fait que l’entraîneur est exposé et qu’il est la cible. Moi, je préfère être la personne la plus exposée et que mes joueurs soient préservés, qu’ils gardent leur sérénité parce que je sais que sur le terrain on a besoin de sérénité pour pouvoir jouer son football, être juste, être bon. C’est surtout ça qui m’importe. Je ne suis pas surpris. C’est mon rôle. Si l’entraîneur n’est pas capable d’assumer ça…On sait qu’on est exposé et encore plus depuis quelques années. Je me dois évidemment de prendre cette responsabilité-là."

"Je suis convaincu qu'on fera mieux que les 69 points (...) de la saison dernière"

Alors que L'Equipe annonçait ce mercredi sur son site internet qu'une réflexion des dirigeants était en cours sur son avenir personnel, David Guion assure ne pas avoir abordé le sujet avec eux. "On discute sur les aspects purement techniques, tactiques, les évolutions. Je leur explique mes choix, vers quoi je veux aller, ma vision des choses et on s’arrête sur ces aspects-là." Pas d'objectif de points sur les prochains matches non plus selon l'entraîneur.

Dans la même situation après la gifle reçue face à Auxerre (2-4), l'entraîneur avait vu son équipe réagir et l'emporter à Valenciennes. Le nul (0-0) de ce mardi à Guingamp avec seulement deux tirs cadrés a provoqué la colère des supporters sur les réseaux sociaux. L'entraîneur reconnaît que le secteur offensif (sept buts marqués) est encore en chantier, que son équipe "manque de vécu commun", mais pense que les automatismes et l'efficacité vont venir.

"Peut-être que vous allez me prendre pour un fou, conclut-il mais je suis convaincu qu'on fera mieux que les 69 points en 37 matches de la saison dernière."