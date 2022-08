Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : test de maturité face à Guingamp

"Pour l'instant l'histoire est belle" répète à l'envi David Guion. Cette histoire, c'est celle d'une bande de gamins qui a sans sourciller sauté le pas entre la Nationale 3 et la Ligue 2. Grâce à son enthousiasme, sa solidarité. Grâce aussi à son talent parce qu'il en faut quand même un peu pour exister à ce niveau.

"Il y a eu un gros travail de post-formation pendant deux mois avec ces jeunes joueurs, explique l'entraîneur. Ils ont vécu une formation accélérée parce qu'ils n'étaient pas prêts. On voit leur porgès, on voit qu'ils s'épanouissent dans une organisation. Tout ça c'est le fruit du travail du staff. Je trouve que les garçons ont bien progressé. ce ne sont plus les mêmes joueurs qu'au mois de juin."

Capacité à durer

Après quatre journées traversées sans avoir concédé le moindre but, ces jeunes continuent d'apprendre "sur le tas" et vont pour la pour la première fois de leur carrière enchaîner trois matches en une semaine. Avec notamment au menu Guingamp et le Paris FC, deux outsiders du championnat.

Le staff a donc martelé ses consignes sur la nécessaire préparation invisible. Soins, sommeil, alimentation pour pouvoir traverser la série du mieux possible. "Je n'arrête pas de leur casser les pieds avec ça, avoue le coach. Il y a tout ce qu'on peut maîtriser. Mais après on n'est pas avec eux chez eux... C'est une inconnue, on les sensibilise et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas attentifs à ça."

Quoi qu'il arrive, il n'y aura rien de définitif samedi prochain mais la capacité ou non des Girondins à battre des équipes de première partie de tableau sera un précieux indicateur de leur potentiel et de leur capacité à durer en attendant que le club bâtisse enfin un effectif susceptible de jouer la montée jusqu'au bout.