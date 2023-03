Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : un député s'invite dans le parcage des supporters à Amiens

Le parcage bordelais a accueilli lundi soir à Amiens un supporter des Girondins pas comme les autres. Un certain Carlos Martens Bilongo, député de son état. Celui qui s'était retrouvé il y a quelques mois au cœur d'une vive polémique avec le député RN de la Gironde, Grégoire De Fournas, et son "qu'il retourne en Afrique", avait pris sa place pour assister à cette rencontre de la 25e journée de Ligue 2.

Et pour cause, le député de La France Insoumise du Val d'Oise est un supporter des Marine et Blanc depuis sa plus tendre enfance : "Je supporte les Girondins de Bordeaux depuis 1998. Juste après la Coupe du Monde, j’ai commencé à suivre le football et la D1", nous explique-t-il. Lundi soir, il a donc fait le très court déplacement depuis chez lui pour voir son équipe de cœur.

Il commente régulièrement l'actualité du club

En bon supporter, Carlos Martens Bilongo a même partagé sa joie après la victoire sur son compte Twitter avec deux photos, une vidéo et ce message : "+3 points pour les Girondins de Bordeaux. Il faisait froid, ressenti -5 au stade. Pas de frites pour les visiteurs mais que la victoire est belle". Il ajoute : "Dans le parcage il faisait froid mais heureusement que la chaleur des 15 dernières minutes nous a sauvé", en référence aux deux buts bordelais d'Aliou Badji et Fransergio.

En réalité, le député LFI n'hésite pas à commenter l'actu des Marine et Blanc même si c'était un peu passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'il a aussi réduit un peu la voilure depuis qu'il est élu. Mais la saison dernière, il était encore très présent sur Twitter. On a retrouvé plusieurs de ses messages : "Kwateng, une passoire", "Oudin, un crack" à propos de certains joueurs ou un "Petkovic démission" au sujet de l'ex-entraîneur Suisse du club. En octobre dernier, il écrivait encore "Grand joueur et super état d'esprit, bravo pour la passe décisive" au sujet de la performance d'Aliou Badji, l'attaquant des Girondins, contre Metz. Bref, Carlos Martens Bilongo est un vrai supporter et on ne serait pas surpris de le revoir du côté du Matmut Atlantique d'ici la fin de saison.