Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : Davitashvili en approche, Zwoliński et Badji en salle d'attente

Malgré leurs difficultés à recruter, les Marine et Blanc espèrent tout de même boucler les signatures de l'ailier géorgien et d'une attaquant d'ici la fin du mercato, jeudi à 23h.

Ce mardi, les Girondins de Bordeaux ne pourront toujours pas aligner la moindre recrue contre Quevilly-Rouen à l'occasion de la 6e journée de Ligue 2. Faute de masse salariale suffisante, Yoann Barbet, Vital Nsimba et Clément Michelin regarderont donc une nouvelle fois le match des Marine et Blanc depuis les tribunes du Matmut Atlantique comme depuis le début de la saison. Jonas Lössl, lui, a carrément fait son retour à Midtjylland en attendant de savoir s'il rejoindra définitivement le château du Haillan d'ici la fin du mercato, jeudi à 23h.

Davitashvili plutôt que Kapacak

Malgré cette situation extrêmement complexe, le club tente d'avancer comme il peut dans le brouillard. La priorité est aujourd'hui de trouver des renforts offensifs. L'un d'eux devrait être Zuriko Davitashvili ! Comme indiqué par L'Equipe, les Girondins ont trouvé ce lundi un accord de principe avec l'ailier international géorgien et son club du Dinamo Batumi. Les deux clubs discutent encore sur la forme, prêt avec option d'achat ou transfert. Le joueur pourrait rapidement rejoindre Bordeaux.

Les dirigeants bordelais ont fini par valider ce dossier en fin de journée après avoir perdu patience sur le dossier Burak Kapacak. Priorité du club à ce poste, car plus polyvalent, le milieu de Fenerbahçe était prêt à rejoindre les Girondins comme il y a un an. Problème les Turcs ne souhaitaient céder leur joueur uniquement si Junior Onana ou Alberth Elis était inclus dans la transaction. Les deux clubs n'ont jusqu'à maintenant jamais réussi à trouver un terrain d'entente sur le plan financier. Fenerbahçe ne comptant revenir vers Bordeaux seulement mercredi, les Marine et Blanc ont décidé de se tourner vers une autre piste et sauf nouveau rebondissement, on devrait en rester là.

Zwoliński et Badji ciblés en attaque

L'autre objectif de cette fin de mercato pour les Girondins de Bordeaux est de trouver un attaquant. Un "grand attaquant" pour être précis. Un joueur "d'impact capable de peser sur les défenses de Ligue 2" comme le souhaite David Guion. Pour ce poste, le directeur technique du club Admar Lopes a ciblé deux joueurs selon nos informations : Łukasz Zwoliński et Aliou Badji. Un accord a déjà été trouvé avec le Polonais du Lechia Gdansk et les positions des deux clubs se seraient rapprochés ces derniers jours.

Lukasz Zwolinski, l'attaquant du Lechia Gdansk intéresse les Girondins © Maxppp - Marcin Gadomski/EPA

En parallèle, les Girondins avancent aussi sur la piste de l'attaquant sénégalais d'Amiens. Excellent en prêt avec le club picard la saison dernière en Ligue 2 (13 buts et 3 passes décisives en 26 matchs), il a fini par rejoindre définitivement le Nord. Mais depuis les relations sont un peu tendues entre toutes les parties et son transfert à Auxerre cet été a fini par capoter. Le joueur serait d'ailleurs toujours sur le départ et un accord aurait été trouvé entre les deux clubs.

Elis, un transfert ou rien...

Reste que pour obtenir l'arrivée de ces deux recrues, la problématique reste la même : vendre ou se séparer de joueurs pour réduire la masse salariale. De ce côté-là, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées à trois jours de la fin du mercato. Comme évoqué par Sud Ouest, la direction du club s'est entretenue avec les représentants d'Alberth Elis ce lundi. Une réunion pour mettre les choses au clair, l'ailier hondurien ne quittera le club que sous forme d'un transfert et les Girondins réclament entre 8 et 10 millions d'euros ou alors un très fort pourcentage à la revente en cas d'offre bien plus faible.

Pour Junior Onana, l'hypothèse d'un jeu de chaises musicales n'est pas à exclure. Le FC Midtjylland (club de Jonas Lössl) a fait ce lundi une offre orale de 6 millions d'euros pour le milieu camerounais. Les Danois s'apprêteraient à céder leur jeune pépite Raphaël Onyedika à l'AC Milan... Des Rossoneri qui gardent aussi un œil sur un certain, Junior Onana. En revanche, Issouf Sissokho ne quittera pas Bordeaux sauf offre improbable de dernière minute.