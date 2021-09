Ligue 2 : Grâce à Cornette, le HAC s'en sort bien à Nancy

Le HAC a concédé, ce samedi à Nancy, son troisième match nul consécutif (1-1), le cinquième en huit journées. Autant celui face à Toulouse, le leader, avait, lundi soir dernier, une saveur appréciable, autant celui péniblement arraché face à la lanterne rouge laisse un arrière-goût désagréable.

Certains se laissent porter. Paul Le Guen

« Je n’ai pas aimé notre match, reconnaît sans détour le coach Paul Le Guen. Nancy nous a secoués. On sentait qu’il y avait beaucoup d’engagement du côté des Nancéiens, et cette nécessité de prendre des points. Mais on n’a pas su apporter les bonnes réponses. On aurait dû afficher plus de calme, être capable de mieux tenir le ballon. Il faut qu’on arrive à montrer d’emblée plus de détermination, de concentration. Certains se laissent porter. Après le match de Toulouse, il y a eu cette petite musique, mais c’est dès le match d’après qu’il fallait prouver qu’on était bons. Et là, on n’a pas affiché les mêmes vertus."

Souvent dépassés par la fougue de leurs adversaires, les Havrais ont pas mal souffert et, encore une fois, ils n'ont quasiment rien montré offensivement. Leurs occasions en première période se sont résumées à une frappe trop écrasée de Pape Ibnou Ba et à un coup franc lointain de Cornette péniblement repoussé par Trott.

Cornette façon Juninho

Les Lorrains, eux, ont fait plusieurs fois frisonner Fofana, décisif dans son duel avec Biron. Mais quelques minutes après la reprise, le gardien havrais a concédé un penalty pour une intervention à retardement sur Cissé. Jung l'a transformé, offrant ainsi un avantage mérité aux siens (1-0, 49e). Mais cet avantage, l'ASNL ne l'a pas conservé bien longtemps. Déjà auteur d'un magnifique coup franc face à Toulouse cinq jours plus tôt, Cornette a récidivé d'une frappe lumineuse, légèrement flottante, en pleine lucarne (1-1, 56e).

"J’ai encore la chance de marquer, apprécie le sauveur du soir. Je m’entraîne pour, là, ça me sourit, j’en profite. Comme Juninho ? Je ne vais certainement pas me comparer à lui, mais j’essaie de m’en inspirer. Et si ça peut débloquer une situation, tant mieux."

Le HAC reste localisé à la 10e place avant la réception de QRM mardi soir au Stade Océane.