Ligue 2 : Amiens ramène un point (1-1) de Grenoble

Dans un match sans enjeux et sans trop de rythme, Grenoble et Amiens se neutralisent (1-1). Les Isérois avaient ouvert le score après une grosse erreur de Mamadou Fofana. Aliou Badji a lui retrouvé le chemin des filets pour égaliser à 25 minutes de la fin.

A deux matches de la fin d'une saison peu enthousiasmante en Ligue 2, Amiens a au moins eu le mérite de s'accrocher pour ramener un point (1-1) de Grenoble. Les Isérois avaient ouvert le score après une grosse erreur de Mamadou Fofana. Aliou Badji a lui retrouvé le chemin des filets pour égaliser à 25 minutes de la fin. Kader Bamba très décevant à nouveau a été remplacé dès la pause.

Pour ce déplacement chez son ancien club, Philippe Hinschberger a fait le choix de réintégrer, dans son groupe les bannis de Dunkerque. Écartés pour raisons disciplinaires dans le Nord (0-0), Aliou Badji et Kader Bamba ont même été titularisés au stade des Alpes.

Les deux équipes se sont observées pendant le premier quart d'heure, sous le soleil au stade des Alpes. Abdoulie Sanyang a frappé dans les premiers instants mais a trouvé Régis Gurtner sur sa route. Les Isérois ont rapidement perdu un de leurs défenseurs. Blessé au genou, Bart Straalman a été remplacé par Loris Nery.

Première période à l'avantage de Grenoble

L'ASC a accéléré autour de la 20e. Jessy Benet, face à son ancienne formation a décroché une grosse frappe claquée au dessus par Brice Maubleu. Sur le corner qui a suivi, Aliou Badji a lui tenté sa chance sur un retourné acrobatique, là aussi, superbement détourné par le gardien de Grenoble.

Après Bart Straalmann, c'est Dylan Tell qui a été contraint de céder sa place après une blessure à la cuisse. L'attaquant isérois a été remplacé par Achille Anani. L'autre attaquant du GF38, Joris Corréa a tenté sa chance de 25 mètres. La frappe de l'ancien joueur de Chambly est passée juste à côté du poteau de Régis Gurtner. Achille Anani a lui aussi frappé quelques minutes après. Son tir a frôlé la cage du gardien amiénois.

Et à force d'insister, les Grenoblois ont trouvé la faille. Après plusieurs corners consécutifs, les joueurs de Vincent Hognon ont ouvert le score (1-0) à cinq minutes de la mi-temps et après une grosse erreur de Mamadou Fofana. Après qu'un ballon crevé ait été sorti du terrain, le Malien a récupéré la balle pour la perdre bêtement aussitôt. Achille Anani, servi par Abdoulie Sanyang a marqué son cinquième but depuis le début de saison.

Bamba dehors dès la pause

Dès le début de deuxième mi-temps, Philippe Hinschberger a opéré deux choix forts. Tolu, très discret a été remplacé par Chadrac Akolo et surtout, Kader Bamba, encore agaçant pendant le premier acte a lui cédé sa place à Arnaud Lusamba.

Des choix qui sont restés sans conséquence sur le premier quart d'heure de cette deuxième période. Amiens, impuissant, tendre a été incapable de se procurer la moindre occasion. Grenoble, fort de l'avance au tableau d'affichage a plutôt géré.

Le retour du buteur Badji

Mais c'est aussi le moment (66e) qu'Aliou Badji a choisi pour de nouveau faire parler la poudre. Le Sénégalais, qui n'avait plus marqué depuis la mi-février a égalisé (1-1) d'une frappe puissante qui n'a laissé aucune chance à Brice Maubleu. La douzième réalisation d'Aliou Badji cette saison en Ligue 2. Dans la foulée, Philippe Hinschberger a effectué un triple changement avec les entrées de Mathis Lachuer, Owen Gene et Doums Fofana aux places de Mateo Pavlovic, Nicholas Opoku et Emmanuel Lomotey.

Amiens a encore deux matches à disputer et contre deux cadors qui se battent pour la montée. Le Paris FC se déplacera à la Licorne le 7 mai avant que l'ASC ne termine sa saison à Auxerre le samedi 14 mai.