Ligue 2 : Grenoble et Bordeaux dos à dos

Grenoble et Bordeaux se sont quittés sur un match nul 0-0 lundi en clôture de la 4e journée de Ligue 2. Une rencontre disputée dans un Stade des Alpes bien rempli et marquée par deux expulsions.

Après une prestation bien terne la semaine dernière à Bastia, les footballeurs du GF38 ont montré un visage plus conquérant face à Bordeaux fraichement relégué de Ligue 1, sans toutefois parvenir à l'emporter.

Entrés dans le match avec beaucoup d'envie devant les 8.000 spectateurs du Stade des Alpes, les Grenoblois se font pourtant rapidement confisquer le ballon. Bordeaux contrôle mais ne se crée pas non plus d'occasion très franche. En face Grenoble défend mais a du mal à déstabiliser une équipe girondine qui n'a pas encore encaissé de but depuis le début de la saison.

En supériorité numérique pendant 40 minutes

Le premier tournant de la rencontre intervient peu après la demi-heure de jeu quand l'arbitre Mikael Lesage expulse le bordelais Mwaga après un duel avec le milieu grenoblois Saikou Touray.

En supériorité numérique, Grenoble tient plus le ballon, et s'approche du but de Gaëtan Poussin, notamment en début de deuxième mi-temps, mais à l'heure de jeu le GF38 n'a pas cadré le moindre de tir.

Vincent Hognon fait alors entrer en même temps trois joueurs, Manuel Perez, Jordan Tell et Amine Sbaï qui dès son premier ballon se crée une belle occasion sans parvenir lui non plus à trouver l'ouverture.

Les Grenoblois poussent, mais à 15 minutes de la fin du match l'arbitre sort un nouveau rouge, pour un joueur du GF38 cette fois l'attaquant Pape Meissa Ba écopant d'un deuxième jaune après un tacle non maitrisé dans la surface adverse.

À dix contre dix, la fin de match est heurté, avec de nombreux contacts. Parfaitement lancé par Sbaï, Bamba Sanyang croit délivrer le Stade des Alpes à la 87e, mais son but est refusé pour hors-jeu par M. Lesage dont l'arbitrage aura beaucoup pesé sur cette rencontre finalement achevé sur un score de 0-0.

13e du classement, le GF38 ira samedi prochain à Annecy, pour y disputer son premier derby de la saison.

La 4e journée de Ligue 2