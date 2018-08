Grenoble, France

Après deux défaites la semaine dernière, à Metz en coupe de la ligue, puis à Ajaccio chez le Gazelec en championnat, le GF38 retrouvait vendredi soir le stade des Alpes avec la venue de Châteauroux lors de la 5ème journée de Ligue 2. Un troisième match à domicile cette saison, qui s'est soldé par un match nul 0-0, face à des Castelroussins réduits à dix à 20 minutes du terme.

Les Grenoblois ont été les plus entreprenants en début de rencontre se créant au moins quatre grosses occasions dans le premier quart d'heure. Des occasions à la pelle encore, et une forte domination dans les dernières minutes quand Châteauroux était réduit à dix après l'exclusion de C. Operi (67ème). Mais rien n'y a fait, et le GF38 doit se contenter du point du match nul.

Le GF38 jouera son prochain match de Ligue 2 à Vannes (stade de la Rabine) contre Lorient le lundi 3 septembre.

5ème journée de Ligue 2 : Les résultats et le classement